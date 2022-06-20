MASAL ŞATOSU: PERİ HIRSIZI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Kara Kraliçe ile yeni yardımcısı Kali tüm ilham perilerini kaçırmaya başlarlar. Neşe, Can, Aslı, Akın ve Bora, Masal Diyarı Kralı'nın çağrısıyla ilham perilerini bulmak için bir serüvene çıkarlar. Çıktıkları bu serüvende kendilerine yardımcı olacak sihirli eşyalar ustası Pastacı'yı bulmak için nefes kesen bir mücadelenin içine girerler.