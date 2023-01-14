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MASAK'tan 'parasal sınır' düzenlemesi

Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulunca (MASAK) hazırlanan yönetmelik ile, suç gelirlerinin aklanması ve terör finansmanının önlenmesi kapsamında yükümlü kılınan kurum ve kuruluşların işlemlerinde, kimlikle ilgili bilgileri alma ve doğruluğunu teyit konularında sorumlu tutulacak parasal alt sınır 185 bin liraya çıkarıldı

Giriş: 14.01.2023 - 17:14 | Güncelleme: ABONE OL
MASAK'tan 'parasal sınır' düzenlemesi
AA

Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulunca (MASAK) hazırlanan "Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmelikle, suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesinde yükümlü kılınan bankalardan finansman ve faktoring şirketlerine, sermaye piyasası aracı kurumları ve portföy yönetim şirketlerinden ödeme ile elektronik para kuruluşlarına, yatırım ortaklıklarından sigorta şirketlerine, finansal kiralama kuruluşlarından kargo şirketlerine, kuyumculardan tarihi eser alım satımı yapanlara, spor kulüplerinden noterlere kadar kurum ve kuruluşların faaliyetleri sırasında kimlik tespiti konusunda yapmaları gereken işlemlerde düzenlemeye gidildi.

Söz konusu kuruluşlar, toplam tutarın 185 bin lira ve üzerinde olduğu işlemlerde ya da birbiriyle bağlantılı birden fazla işlemde toplam işlem tutarı 185 bin lirayı geçtiğinde, kimliğe ilişkin bilgileri almak ve bu bilgilerin doğruluğunu teyit etmek suretiyle müşterilerinin ve müşterileri adına veya hesabına hareket edenlerin kimliğini tespit etmek ve işlemin gerçek faydalanıcısının ortaya çıkarılması için gerekli tedbirleri almakla yükümlü olacak.

Daha önce bu konudaki parasal alt sınır 85 bin lira olarak uygulanıyordu.

ŞUBAT'TA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Ayrıca, elektronik transferlerde işlem tutarı ya da birbiriyle bağlantılı birden fazla işlemin toplam tutarında kimlik tespitinin ve alınan bilgilerin teyidinin yapılması gereken sınır ise 7 bin 500 liradan 15 bin liraya yükseltildi.

Yükümlülere bu parasal sınırlara uyum süreci konusunda zaman tanımak amacıyla yönetmelik 1 Şubat'ta yürürlüğe girecek.

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