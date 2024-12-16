Marvel Evreni'ne katılan Harrison Ford: Bana çok zor bir görev gibi gelmedi

Marvel'a girişiyle ilgili konuşan Ford, son rolündeki performansıyla ilgili pek kaygı duymadığını ifade etti. Marvel çekiminin ofiste herhangi bir gün gibi olduğunu ve rolünün çok zor bir oyunculuk görevi olmadığını söyleyen Ford, "Sinemacıların amacını anlamaya ve onlara faydalı olmaya çalıştım. Geceleri evde oturup 'Hulk'a dönüştüğümde ne yapmak istiyorum?' diye kafa yormadım. Bana çok zor bir oyunculuk görevi gibi gelmedi" şeklinde konuştu.