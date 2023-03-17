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Mart ayı SED yardımı ödemeleri yattı mı, ne zaman ödenecek? e-Devlet SED yardımı ödemeleri sorgulama ekranı!

Mart ayı SED yardımı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? e-Devlet SED yardımı ödemeleri sorgulama ekranı!

İhtiyaç sahibi vatandaşlara devlet tarafından maddi destek ödemeleri devam ediyor. Her ay düzenli olarak yatırılan SED yardımı ödemeleri mart ayı içinde sorgulanıyor. Mart ayı SED yardımı ödemelerinin ne zaman yatacağı, çocuğu olan ihtiyaç sahibi aileler tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, çocuklarının masraflarının karşılanması amacıyla ihtiyaç sahibi ailelere, her ay SED yardımı yapılacağını belirtmişti. Peki, mart ayı SED yardımı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? İşte e-Devlet ile SED yardımı ödemeleri sorgulama ekranı!

Giriş: 17.03.2023 - 00:54 | Güncelleme: ABONE OL
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  • 2023 Mart ayı SED ödemeleri sorgulama ekranı ihtiyaç sahibi çocuklu aileler tarafından araştırılmaya başlandı. İhtiyaç sahibi ailelere, çocuklarının masraflarının karşılanması amacıyla verilen SED yardımı ödemeleri, her ay hesaplara yatırılmaya devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere çocuklarının bakımı ve desteklenmesine yönelik Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) yardımı veriliyor. İhtiyaçlarını bir nebze olsun karşılamak isteyen hak sahibi vatandaşlar ise "2023 Mart ayı SED ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak ve nasıl öğrenilir?" sorularına yanıt ararken Bakan Yanık'tan beklenen açıklama geldi. İşte, e-Devlet SED yardımı ödemeleri sorgulama ekranı

  • MART AYI SED YARDIMI YATTI MI?

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi ailelere, çocuklarının masraflarının karşılanması amacıyla martta 582 milyon 692 bin 272 lira Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesi yapıldığını bildirdi.

  • Bakan Yanık, yazılı açıklamasında, çocuk politikalarının temelinin aile bütünlüğünün korunması ve çocuğun aile ortamında sağlıklı birey olarak yetiştirilmesi olduğunu ifade etti. Aile bütünlüğünün korunmasına ve çocukların ailelerinin yanında geleceğe hazırlanmasına önem verdiklerini belirten Yanık, ekonomik gerekçelerle çocukların ailelerinden kopmasını önlemeyi amaçladıklarını vurguladı. Bu kapsamda, Bakanlık olarak, SED hizmet modelini hayata geçirdiklerini anımsatan Yanık, ihtiyaç sahibi ailelerdeki yaklaşık 174 bin çocuğun masraflarını karşıladıklarını hatırlattı.

  • Yanık, açıklamasında şu bilgileri paylaştı:

    "SED ile ailelerin, çocuklarının temel gereksinimlerini ve eğitim giderlerini karşılıyoruz. İhtiyaç sahibi ailelerimize çocukları için mart ayı içerisinde toplam 582 milyon 692 bin 272 lira tutarında SED ödemesi yaptık."

  • 2023 SED YARDIMI NE KADAR?

    SED hizmetinde çocuk başına yapılan ekonomik destek tutarının ortalama 2.337 TL’den 3.038 TL’ye yükseldiği açıklanmıştı.

  • Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Ocak ayında ihtiyaç sahibi ailelere çocuklarının okul ve diğer masraflarını karşılamaları için ödenen Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) miktarının memur maaşlarına yapılan yüzde 30 zam oranında artırıldığını bildirmişti.

  • Buna göre, SED hizmetinde çocuk başına yapılan ekonomik destek tutarı, ortalama 2.337 TL'den 3.038 TL'ye yükseldi.

  • Her ay belirlenen tarihlerde hesaplara yatırılan SED yardımı ödemelerinden yararlanmak için İl Müdürlüğü veya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüklerine başvuru yapılabiliyor.

  • SED YARDIMI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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