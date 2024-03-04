Mart ayı kira artış oranı için gözler TÜİK'te! 2024 Mart kira artış oranı yüzde kaç?
Güncel enflasyon rakamları ile ev sahipleri ve kiracılarının yakından takip ettiği Mart ayı kira artış oranı bugün açıklanacak. Mart ayı kira artış oranı Şubat ayı enflasyon oranlarının açıklanmasıyla netleşecek. Bu noktada gözler "Mart ayı kira artış oranı zammı ne kadar ve yüzde kaç oldu?" sorularına çevrildi. İşte, Mart ayı kira artış oranı hesaplama tablosu...
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan TEFE-TÜFE verileri ile Mart ayı kira artış oranı netleşecek. Konutlarda yüzde 25 zam sınırı uygulaması devam etse de; bugün açıklanacak enflasyon oranları ile işyerlerinde uygulanabilecek tavan zam sınırı belli olacak. Malikler ve kiracılar 12 aylık enflasyon ortalaması oranına göre kontratlarını güncelleyecek. İşte, Mart ayı kira artış oranı ile hesaplaması...
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MART AYI KİRA ZAMMI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Şubat ayı enflasyon rakamlarını 4 Mart Pazartesi günü saat 10.00’da açıklayacak. Kira artış oranını da enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından belli olacak ancak konutlarda kira artış sınırlaması 2024 Temmuz ayına kadar devam edecek.
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KONUT KİRA ARTIŞ ORANI YÜZDE 25 İLE SINIRLANDIRILMIŞTI
TBMM Genel Kurulunda konut kira artışlarının bir önceki kira yılına ait bedelin yüzde 25'ini geçmemesine ilişkin düzenleme 2022 Haziran ayında kabul edilmişti.
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KİRADA YÜZDE 25 ZAM SINIRI DEVAM EDİYOR MU?
Kirada yüzde 25 zam sınırlaması bu sene de uygulanmaya devam ediyor. Yeni bir karar alınmadığı takdirde düzenleme 1 Temmuz 2024 tarihine kadar sürecek.
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YÜZDE 25 KİRA ARTIŞI UZATILDI MI?
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin sosyal medya hesabından yapılan 26 Şubat 2024 tarihli paylaşımında şu ifadeler yer aldı:
"Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, 'kiralarda yüzde 25 zam sınırı uygulamasının uzatılmamasına karar verildi' iddiası doğru değildir. Fahiş kiralarla ilgili vatandaşlarımızdan gelen şikayetler üzerine, TBMM Genel Kurulunda konut kira artışlarının bir önceki kira yılına ait bedelin yüzde 25'ini geçmemesine ilişkin düzenleme 2022 Haziran ayında kabul edilmiştir. 2 Temmuz 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 6098 sayılı Borçlar Kanunu’na konut kira sözleşmelerinde kira artış oranının sınırlı olduğuna dair eklenen Geçici Madde 2 hükümleri doğrultusunda yüzde 25’lik kira artış oranı 1 Temmuz'a kadar uzatılmıştır. Herhangi bir resmi kurumdan, 'yüzde 25 zam sınırının kaldırıldığına' yönelik bir açıklama yapılmadığı tespit edilmiştir. İddialara dayanak olarak gösterilen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un açıklamasında, 'Kiralarda yüzde 25 zam sınırı uygulamasının uzatılmamasına karar verildi' şeklinde bir ifade kullanılmadığı belirlenmiştir" ifadelerine yer verildi.
Açıklamada kiralardaki yüzde 25 zam sınırının kaldırılacağına dair bir açıklama yapılmadığı vurgulanırken, uygulamanın devam edeceğine dair bir ibare de yer almadı. Dolayısıyla uygulamayla ilgili hangi yönde karar alınacağı bu aşamada bilinmiyor.
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2024 MART AYI KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA
KONUT ÖRNEK HESAP
Mevcut Kira Bedeli: 5.000,00 TL
Kira Artışı Yapılacak Ay: Ocak 2024
Girdiğiniz Artış Oranı: %25
Kira Artış Tutarı: 1.250 TL
Aylık Yeni Kira Tutarı: 6.250 TL
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ŞUBAT AYI İŞYERİ KİRA ARTIŞ TAVANI 54,72 OLMUŞTU!
TÜİK'in, Ocak ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla Şubat kira zammı da belirlendi. Buna göre; iş yerlerinde uygulanabilecek tavan zam oranı yüzde 54,72 olarak belirlendi.