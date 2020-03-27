Ekonomik güven endeksi Şubat ayında 97,5 iken, Mart ayında yüzde 5,9 oranında azalarak 91,8 değerine düştü. Ekonomik güven endeksindeki düşüş, reel kesim (imalat sanayi),hizmet ve perakende ticaret sektörü güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı.



Reel kesim güven endeksi bir önceki aya göre Mart ayında yüzde 7,6 oranında azalarak 98,6 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 6,0 oranında azalarak 92,5 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1,2 oranında azalarak 101,7 değerini aldı. Tüketici güven endeksi Mart ayında yüzde 1,7 oranında artarak 58,2 değerini ve inşaat sektörü güven endeksi yüzde 3,7 oranında artarak 77,2 değerini aldı.

Ekonomik güven endeksi, Mart 2020



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