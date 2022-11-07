Fransa Ligi'nin 14. haftasında Marsilya, sahasında Olympique Lyon'u konuk etti.

Velodrome Stadı'nda oynanan maçı 1-0 kazanan Marsilya 4 maçlık galibiyet hasretine son verdi.

Mücadelede Marsilya'ya galibiyeti getiren tek golü 43. dakikada Samuel Gigot kaydetti. Marsilya'da Milli oyuncumuz Cengiz Ünder, ilk 11'de başladığı maçta 61 dakika forma giydi.

Bu sonuçla Marsilya, 4 maçlık aradan sonra kazanarak 27 puana yükseldi. Lyon ise 20 puanda kaldı.