16 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Yerli dondurma markası Golf Dondurma, küresel atıştırmalık firması Mars Wrigley ile dondurma kategorisinde güç birliğine gidiyor. İki firma arasında yapılan işbirliği anlaşmasına göre Mars Wrigley bünyesinde bulunan Snickers, Twix, Bounty ve Mars’ın bar dondurmaları Golf Dondurma dolaplarında tüketiciler ile buluşacak.
Golf Dondurma’nın Türkiye çapında 80 bini aşkın dolabı bulunduğu belirtiliyor. Golf Dondurma Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Ergün Akkaya, "Golf Dondurma 2003 yılından bu yana Türkiye dondurma pazarına önemli yatırımlar yaptı ve yapmaya da devam ediyor. 2020 yılında da ürün portföyümüzü hazırlarken, inovatif, ilgi çekici ve lezzetli ürünlerle markalarımızı büyütmeye yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Bu stratejimizle örtüşecek şekilde Mars Wrigley ile güçlerimizi birleştiriyoruz. Mars, dünyanın en ünlü atıştırmalık markalarına sahip köklü şirketlerinden biri" dedi.
Mars Wrigley CEAB&Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi, Türkiye Ülke Direktörü Melih Evcimen ise, Türkiye dondurma pazarına girme konusunda fizibilite çalışmaları yaptıklarını belirtti ve bu anlaşmanın Mars’ın Golf Dondurma ile işbirliğinin ilk adımı olduğunu ifade etti.
Evcimen, "2020 yılı bizim için bir başlangıç olacak. Premium dondurma kategorisinde Türkiye’de önemli bir potansiyel olduğuna inandığımız bar segmentinde dondurmalarımızın pazar dinamiklerini gözlemleyeceğiz. Bu çerçevede dört markamıza ait dondurma ürünleri Fransa’daki fabrikamızda üretilecek ve Golf Dondurma dolaplarında tüketicilerimizle buluşacak. Nisan ayı itibariyle tüm ürünlerimizin hedef kitlemize uygun Golf Dondurma dolaplarına dağılmış olmasını hedefliyoruz" diye konuştu.
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