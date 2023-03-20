DHA'nın haberine göre ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonrası yangın 5'inci gün sonunda söndürülürken, 4 bin 392 hektar alan kül oldu. İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, orman yangınının ardından sabotaj şüphesi üzerine ortak çalışma başlattı. Ekipler, yangın bölgesindeki işletmeler, 2 otel ile 2 kamp alanına ait güvenlik kamerası ile bölgedeki fotokapanlar ve plaka tanıma sistemi (PTS) kayıtlarını inceleyip, 3 bin 832 kişi ve araca yönelik sorgulama yaptı.