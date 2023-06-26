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Yanan ormanda cesedi bulunan Mohammed'in son görüntüsü ortaya çıktı

Marmaris'te çıkan orman yangınının, öldürülen Belçika uyruklu Khiari Mohammed'in cansız bedeninin yakılmak istenmesiyle meydana geldiği anlaşılmıştı. Boğularak öldürüldüğü tespit edilen Mohammed'in yangından 50 dakika önce güvenlik kameralarına takılan görüntüleri ortaya çıktı.

Giriş: 26.06.2023 - 15:59 | Güncelleme: ABONE OL
Marmaris'te yanan ormanda cesedi bulunan Belçika uyruklu Khiari Mohammed'in son görüntüsü ortaya çıktı - Son dakika haberler
Yanan ormanda cesedi bulunmuştu! İşte son görüntüleri
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DHA

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, 5 hektar ormanın zarar gördüğü yangının çıktığı bölgede boğularak öldürülmüş cesedi bulunan Belçika uyruklu Khiari Mohammed'in (32), son görüntüsü ortaya çıktı. Yangından 50 dakika önce bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, bir haftalığına ilçeye tatile gelen Mohammed´in caddede tek başına yürüdüğü görüldü.

Marmaris'in Sarıana Mahallesi'ndeki kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanda, 23 Haziran günü saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen 9 helikopter ve 6 uçakla havadan, 6 kamyonet, 2 ilk müdahale aracı, 34 arazöz, 17 su ikmal aracı, 6 dozer, 6 treyler, 13 minibüs, 5 yakıt tankeri, 1 seyyar tamir aracı, 1 yangın yönetim aracı, 20 teknik personel, 18 orman mühendisi ve 380 işçiyle de karadan alevlere müdahale edildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin destek verdiği söndürme çalışmalarıyla 3 saatte kontrol altına alınan yangında 5 hektar orman zarar gördü.

ŞÜPHELİ, DELİL YETERSİZLİĞİNDEN SERBEST

Yangın bölgesinde bir erkek cesedi bulundu. Yangının, öldürülen kişinin cesedinin ormana atıldıktan sonra şüpheli ya da şüpheliler tarafından ateşe verilmesi sonucu çıktığı belirlendi. Muğla ve Marmaris Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Cesetle ilgili olarak M.A. adlı kişi gözaltına alındı. 'Kasten orman yakma' ve 'kasten öldürme' suçlamasıyla gözaltına alınan, 'Hırsızlık', 'Kasten yaralama', 'Cinsel istismar' ve 'Tehdit' gibi birçok suçtan kaydı olduğu öğrenilen şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından delil yetersizliğinden serbest bırakıldı.

KAMERA KAYITLARI TEK TEK İNCELENİYOR

Muğla Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan cesede yapılan otopside bu kişinin, boğularak öldürüldüğü belirlendi. Ölen kişinin kimliğinin belirlenmesi için alınan kan numunesi Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na gönderildi. 2 savcının görevlendirildiği olayla ilgili, bölgedeki kamera kayıtları tek tek incelendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin de görevlendirildiği soruşturmada güvenlik kamerası görüntüleri, otel kaydı ve vatandaşlar ile yapılan görüşmeler sonucunda cesedin Belçika uyruklu Khiari Mohammed'e ait olduğu belirlendi. Mohammed'in yakınlarının teşhis ve DNA eşleştirmesi için Türkiye'ye çağrıldığı öğrenildi.

YANGINDAN 50 DAKİKA ÖNCE KAMERAYA TAKILMIŞ

Belçika'dan 1 haftalığına Marmaris'e tatile geldiği öğrenilen Khiari Mohammed'in yangından 50 dakika önceki görüntüsüne ulaşıldı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına ait görüntülerde Belçikalı turistin, caddede tek başına yürüdüğü görüldü.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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