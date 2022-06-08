Marmara Denizi'nde yeni tehlike!

Marmara Denizi'nin İstanbul kıyılarında görülen "Pusula Deniz Anası", vatandaşları endişelendirdi. İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, deniz anaları hakkında bilgi verip, uyarıda bulundu.
Genellikle sıcak iklimlerde görülen ancak son dönemlerde yaşanan iklim değişikliği sebebiyle Marmara Denizi'nde de görülmeye başlayan zehirli 'Pusula Deniz Anası'na (Chrysaora hysoscella) vatandaşları tedirgin etmeye başladı.
Büyükçekmece kıyılarında görülmeye başlanan pusula deniz anası, alerjisi olan kişilerde sıkıntılara neden olabileceği belirtildi. Kırmızı ve kahverengi tonlarında uzun dokunaçları olan deniz anasıyla temas edilmesi halinde tatlı sudan uzak durulması gerektiği ifade edildi. Yetkililer, temas halinde en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması konusunda uyarıda bulundu.
ALERJİSİ OLANLAR DİKKAT!
İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, toplumu denizden uzaklaştıracak bir hadisenin olmadığını belirterek, "Pusula deniz anası kahverengi kırmızı tonlarında bir deniz anası türü. Uzun kolları mevcut, bu kollarını kendisini savunmak ve avladığı balıkları paralize etmek için bulunan salgıları var. Bu salgıya temas ettiğimizde içerisinde kapsüller patlamak suretiyle deride lezyonlara sebep oluyor. Alerjisi olan kişilerde ise sıkıntılara sebep olabilir” dedi.
EN SON 14 YIL ÖNCE GÖRÜLDÜ
Pusula deniz anasının iklim değişikliği sebebiyle Marmara Denizi'nde de görülmeye başlandığına dikkat çeken Ahmet Yavuz Karaca, "Denizin ısınmasından sonra görülmeye başlanan bir canlı türü. Normalde yok Marmara Denizi'nde en son 2008 yılında görülmüştü. Geçen günlerde Büyükçekmece'de birkaç bölgede olduğu rapor edildi" diye konuştu.
DENİZE GİRİLİR Mİ?
Vatandaşları dikkatli olması konusunda uyaran Karaca, "Denize girdiklerinde bu renkte bir deniz analarından uzak durmaları gerek. Dokunmamaları gerek. Dokundularsa eğer tatlı suya sürmemeleri gerek. Tatlı suyla temas ederse daha çok alerjiye sebep olabilirler. En yakın sağlık kuruluşuna gidecekler. Denize girmeyelim gibi bir durum yok. Çok nadir görülen bir durum. Girerken dikkat etmeleri gerekiyor" şeklinde konuştu.
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