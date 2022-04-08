Marmara Denizi'nde müsilaj endişesi!

Marmara Denizi'nde Yenikapı ve Zeytinburnu açıklarının küçük bir kısmının kirlendiği görüldü.

Özellikle gemilerin etrafında daha yoğun bir kirliliğin olduğu gözlerden kaçmadı.

İnce uzun bir çizgi şeklinde görülen kirliliğin müsilaj olabileceği iddia edildi.