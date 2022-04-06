Bilim insanlarından acil çağrı: Marmara Denizi daha kötü durumda

Marmara Denizi'nde; başta kirlilik olmak üzere, artan sıcaklıklar, azalan oksijen miktarı gibi faktörler giderek daha fazla etkili olmuş ve 2021 yılında müsilaj ile görünür hale gelerek çevre felaketine yol açmıştı.

Peki bu yıl bizi nasıl bir Marmara Denizi bekliyor? Yeniden aynı görüntülerle karşı karşıya kalır mıyız? Bölgedeki çalışmalarına devam eden MAREM Araştırmacısı Hidrobiyolog Levent Artüz ve ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Barış Salihoğlu son durumu haberturk.com’a değerlendirdi. Her iki bilim insanı da Marmara Denizi’ne acil müdahale çağrısında bulundu.

"NE OLACAĞINI DOĞA BİLİR"

“Marmara Denizi hiçbir olumlu uygulama yapılmaksızın bilerek, isteyerek, taammüden kirletilmeye devam ediyor” diyen Artüz “Biz geçen sene müsilajla karşılaştık, bu sene de bir olgu olacak ama ne olacağını doğa bilir” şeklinde konuştu. Levent Artüz müsilajın temizlenmesinin imkanı olmadığını belirterek, böyle bir çabanın denizden bir damla su almak gibi bir etki yarattığını söyledi.

"DURUM DAHA DA KÖTÜ"

İklim krizinin etkilerinin Marmara Denizi’nde üst düzeyde olduğuna dikkat çeken ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Barış Salihoğlu ise “Bu yaz sıcaklıklarda çok ciddi artışlar bekliyoruz. Bunun üzerine Marmara bir de büyük bir kirlilik baskısı altında” dedi. Geçen seneye göre durumun daha da kötüye gittiğini belirten Salihoğlu “Marmara’daki oksijenin geçen yaza göre azalmış olduğunu tespit ettik. Bu, kirliliğin daha da artmış olduğunun bir göstergesi. Ve endişe verici bir durum” şeklinde konuştu.

"SIRADA BİZ VARIZ"

Marmara Denizi için tek çözümün, denizi alıcı ortam olarak kullanmamak olduğunu ifade eden Hidrobiyolog Levent Artüz felaketin insan sağlığını tehdit edecek noktaya vardığına dikkat çekti. Artüz, “Bakteriler çok ciddi sorun oluşturmaya başladı. Marmara Denizi nasıl ki kendi içindeki türlere zarar verdiyse bundan sonra etrafındaki türlere de zarar vermeye başlayacak. O türlerden biri de biziz, yani insanoğlu” dedi. Acilen harekete geçilmesi gerektiğini belirten Levent Artüz “Tam anlamıyla uçurumun kenarındayız, bir ayağımız da uçurumda” şeklinde konuştu.

"ÇÖZÜM HIZLI GELMEYECEK"

Uzun vadeli tek çözümün Marmara’yı kirletmemek olduğunun altını çizen Barış Salihoğlu “Hazırlanan Marmara Eylem Planı çok doğru bir plan. Yapılması gereken, ivedilikle şehirlerden ve nehirlerden gelen kirliliğin yarı yarıya azaltılması” dedi. Deniz suyu sıcaklıklarının artmasıyla çok daha riskli durumların ortaya çıkacağını ifade eden Salihoğlu “Bugün bile harekete geçsek, iyileşme demiyorum, ama Marmara Denizi’nin istediğimiz oksijen seviyelerine çıkması en az beş-altı yılı bulacak. Çözüm çok hızlı gelmeyecek” şeklinde konuştu.