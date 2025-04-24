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        Haberler Gündem Güncel Marmara Denizi'nde 3,9 büyüklüğünde deprem | Son dakika haberleri

        Marmara Denizi'nde 3,9 büyüklüğünde deprem

        Marmara Denizi'nde, saat 04.20'de merkez üssü Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesi açıkları olan 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2025 - 05:07 Güncelleme: 24.04.2025 - 07:01
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        Marmara Denizi'nde 3,9 büyüklüğünde deprem
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        Marmara Denizi'nde saat 04.20'de 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Marmara Denizi, Marmaraereğlisi (Tekirdağ) açıkları olan 3,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

        Depremin yerin 7,02 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi. Deprem İstanbul'un bazı ilçelerinde de hissedildi.

        3,7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLDU

        Marmara Denizi'nde saat 06.16'da 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Marmara Denizi, Marmaraereğlisi (Tekirdağ) açıkları olan 3,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

        Depremin yerin 6,82 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

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