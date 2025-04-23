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        Haberler Gündem Güncel Minguzzi'nin ailesinden sonra Avukat Dr.Rezan Epözdemir'i de tehdit ettiler! | Son dakika haberi! | Son dakika haberler! | Son dakika haberleri

        Minguzzi'nin ailesinden sonra Avukat Dr.Rezan Epözdemir'i de tehdit ettiler!

        İstanbul Kadıköy'de vahşice katledilen 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesine yönelik tehditler kan dondurmuştu. Bu kez ise ailenin avukatı Dr.Rezan Epözdemir tehdit edildi. Epözdemir, tehdit mesajlarını sosyal medya hesabından paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.04.2025 - 12:11 Güncelleme: 23.04.2025 - 12:11
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        Minguzzi'nin ailesinden sonra Avukat Dr. Epözdemir'i de tehdit ettiler!
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        İstanbul Kadıköy'de bıçaklı saldırıda öldürülen İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar'ın oğlu Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesinden sonra, ailenin avukatı Dr. Rezan Epözdemir de tehdit edildi.

        Epözdemir sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, dehşete düşüren mesajları paylaşarak şunları kaydetti:

        "Bu dün gece yayınlanan ve Yasemin Minguzzi ile birlikte katıldığımız Candaş Tolga Işık ile Az Önce Konuştum isimli programından sonra ben ve eşimin telefonuna gelen mesajlar. İlgilisi ve grubun ismi gerçek dışı bir şekilde kullanılmış olabileceğinden, hukuken üstünü çizdim. Sonrasında ben ve eşim görüntülü olarak da arandık. Konuyu Başsavcılık ve emniyete de aktardım. Valilik makamına da gerekli önlemlerin alınması için başvuruda bulundum. Umarım gerekenler yapılır. Hukuken de sonuna kadar takipçisi olacağım. Bu tehditler ve baskılar bizi yıldıramaz ve korkutamaz. Ahmet Minguzzi' nin katillerinin emsal mahiyette cezalandırılması için hukuki mücadelemiz sonuna kadar sürecektir." ifadelerini kullandı.

        NE OLMUŞTU?

        Arkadaşlarıyla 24 Ocak'ta kaykay malzemesi almak için Hasanpaşa Mahallesi'ndeki pazara giden Mattia Ahmet Minguzzi ile B.B. ve U.B. arasında tartışma yaşanmış, pazardan ayrılmak isterken B.B'nin bıçakladığı Minguzzi, U.B. tarafından yerde tekmelenmişti.

        Ağır yaralanan Minguzzi sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, kaçan 2 sanık yakalanarak tutuklanmıştı.

        Hastanede 9 Şubat'ta hayatını kaybeden Minguzzi'nin Bahçelievler'deki mezarına da zarar verilmiş, 67 yaşındaki şüpheli D.A'nın "ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme" suçundan tutuklanması kararlaştırılmıştı.

        Cinayete ilişkin tutuklanan 2 çocuk şüphelinin 24'er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı dava ise 8 Mayıs'a ertelenmişti.

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        Vahşete kurban gitmeseydi bugün 15 yaşına girecekti!
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        #Mattia Ahmet Minguzzi
        #haberler
        #Avukat Dr. Rezan Epözdemir
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