İstanbul'da saat 12.49'da 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada, depremin, İstanbul, Tekirdağ, Yalova, Bursa ve Balıkesir'de yoğun şekilde hissedildiği ifade edildi. Şiddetli bir şekilde hissedilen depremin ardından vatandaşlar kendini sokağa attı.

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VATANDAŞLAR SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Öğle saatlerinde yaklaşık 13 saniye süren depremde paniğe kapılan vatandaşlar hızla evlerinden çıkarak cadde ve sokaklara döküldü. Kimi vatandaşlar meydanlardaki yeşil alanlara kimileri de kentin açık alanlarına akın etti.

2 GÜNLÜK TATİLİ FIRSAT BİLDİLER

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ilgili diğer kurumlarla işbirliği içerisinde İstanbul'daki okulların perşembe ve cuma günü tatil edildiğini bildirdi. Tekin'in açıklamasının ardından fırsatı olan bazı vatandaşlar 2 günü İstanbul dışında geçirmek üzere yola çıktı. Kuzey Marmara Otoyolunda trafik yoğunluğu oluştu

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