Fulya Zenginer Evren, depreme böyle yakalandı

Marmara Denizi Silivri açıklarında 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul'un birçok ilçesinde ve Marmara bölgesinde hissedildi.

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Oyuncu ve sosyal medya fenomeni Fulya Zenginer Evren, video çektiği anlarda depreme yakalandı.

Fulya Zenginer Evren, yaşadığı korku dolu anları anlatırken, "Fazla sallanmadı abartıyorsunuz diyenler fikir değiştirebilir. Tam içerik çekiyordum o kadar kötü sallandı ki. Hepimize geçmiş olsun inşallah herkes iyidir" ifadelerini kullandı.