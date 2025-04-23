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        Haberler Magazin Fulya Zenginer Evren, depreme böyle yakalandı - Magazin haberleri

        Fulya Zenginer Evren, depreme böyle yakalandı

        İstanbul'da hissedilen 6.2 büyüklüğündeki depreme Fulya Zenginer Evren de video çektiği anlarda yakalandı. Ünlü oyuncu, "Fazla sallanmadı, abartıyorsunuz diyenler fikir değiştirebilir" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.04.2025 - 17:35 Güncelleme: 23.04.2025 - 17:46
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        Ünlü oyuncu depreme böyle yakalandı
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        Marmara Denizi Silivri açıklarında 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul'un birçok ilçesinde ve Marmara bölgesinde hissedildi.

        Oyuncu ve sosyal medya fenomeni Fulya Zenginer Evren, video çektiği anlarda depreme yakalandı.

        Fulya Zenginer Evren, yaşadığı korku dolu anları anlatırken, "Fazla sallanmadı abartıyorsunuz diyenler fikir değiştirebilir. Tam içerik çekiyordum o kadar kötü sallandı ki. Hepimize geçmiş olsun inşallah herkes iyidir" ifadelerini kullandı.

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        Fulya Zenginer, 2019 yılında grafik sanatçısı Kuntay Tarık Evren ile evlenmişti. Oyuncu, 2022'de oğlu Milan'ı dünyaya getirmişti.

        "Yere yatıp ağladım"
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        #Deprem

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