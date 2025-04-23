İstanbullular bu gece sokakta kalacak

GÜLER: OĞLUM BEN EVDEN ÇADIR ALACAĞIM DEDİ

Depremin ardından oğlunun çadır kurduğunu belirten Emine Güler, "En son Adapazarı depremi olduğunda evde çok sallandık. Bu depremde ise yemek yapmak için mutfağa girmiştim. O sırada evi yerinden oynatacak kadar sallandı. Bir sürü eşyalar düştü. Ben çok korktum. Torunum ağlayınca belli etmemeye çalıştım. Avize çatır çatır çatladı. Oğlum, 'Anne böyle olmayacak, ben evden çadırı alacağım' dedi. Torunum da kendi evlerinden çadır aldı. Onlar kurdular. Küçük torunlar orada yatıyorlar. Bu gece burada kalacağız" ifadelerini kullandı.