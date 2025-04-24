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        Haberler Dünya ABD Başkanı Trump eğitim alanına ilişkin kararnameler imzaladı | Dış Haberler

        ABD Başkanı Trump: Vergide düşüş Çin'e bağlı

        ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te eğitim alanına ilişkin kararnameler imzalarken, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Trump, dün yaptığı açıklamada, Çin'e yönelik gümrük tarifelerinin önemli ölçüde düşeceğini bildirmişti. Trump, bir gazetecinin, vergilerin ne kadar kısa süre içinde düşeceğine ilişkin sorusuna "Bu onlara bağlı." yanıtını verdi.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 24.04.2025 - 01:03 Güncelleme: 24.04.2025 - 01:30
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        ABD Başkanı Trump: Vergide düşüş Çin'e bağlı
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        ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te basın mensuplarının katılımıyla eğitim alanına ilişkin konularda kararnameler imzaladı.

        Trump tarafından imzalanan bir kararnameye göre, okul çağındaki çocuklar yapay zeka araçlarının kullanımını öğrenebilecek. Trump, yapay zekaya yaptıkları yatırımın büyüklüğünü vurgu yaptı.

        Trump diğer yandan, okullarda disiplin ilkelerinin daha elverişli bir şekilde uygulanabilmesi için de bir kararname imzaladı.

        ABD Başkanı, gümrük tarifelerine ilişkin de açıklamada bulundu. Trump, dün yaptığı açıklamada, Çin'e yönelik gümrük tarifelerin önemli ölçüde düşeceğini bildirmişti. Bir gazetecinin, vergilerin ne kadar kısa süre içerisinde düşürülmek istediğinine dair sorusuna yanıt veren Trump "Bu onlara bağlı." dedi.

        Trump "Eğer bir ülkeyle anlaşma yapamazsak, tarifeleri belirleyeceğiz önümüzdeki 2-3 haftada..." derken, Çin'in de bu ülkeler içinde yer alıp almayacağına dair soruya ise "Çin için de olabilir." şeklinde yanıt verdi.

        ABD Başkanı, bir basın mensubunun Çin'le temasta olunup olunmadığına ilişkin soruya ise "Evet, elbette. Her gün." yanıtını verdi.

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        TRUMP'IN GÜN İÇİNDE YAPTIĞI DİĞER AÇIKLAMA

        ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'ın bahçesinde sürpriz bir şekilde düzenlediği kısa basın brifinginde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

        Trump, bugüne kadar gerek Çin, gerek Avrupa Birliği (AB) gerekse diğer ülkelerin, gümrük tarifeleri üzerinden ABD'yi istismar ettiklerini savunarak, "Artık o günler bitti. Bu ülke artık ticaretten para kaybetmeyecek." dedi.

        Şu anda birçok ülke ile gümrük ve ticaret anlaşmaları yapmak üzere aktif şekilde görüşmeler yaptıklarını kaydeden Trump, bu görüşmelerin sonunda birçok anlaşma yapacaklarını ve bu anlaşmaların hem ABD hem de diğer ülkeler için adil olacağını belirtti.

        ABD Başkanı Trump, "Çin ile adil bir anlaşma yapacağız. Adil olacak. Şu anda her şey (görüşmeler) aktif. Herkes yaptığımız şeyin bir parçası olmak istiyor." şeklinde konuştu.

        Trump, söz konusu anlaşmalar sayesinde ülkedeki gelirleri artıracaklarını ve kendi vatandaşlarının ödediği vergileri düşüreceklerini vurguladı.

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        ABD Başkanı Trump, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'a ve Çin'e yönelik söylemlerinin tonunu son birkaç gündür yumuşatmış ve bu durum piyasalarda gümrük savaşlarının çözülebileceğine ilişkin olumlu yaklaşımı güçlendirmişti.

        Trump, dünkü açıklamasında, gümrük tarifeleri konusunda Çin'e karşı sert oynamayacağı mesajını verirken, "Biz çok nazik olacağız. Onlar da çok nazik olacaklar. Sonra ne olacağını göreceğiz. Ama nihayetinde bir anlaşma yapmak zorundalar çünkü aksi takdirde ABD ile iş yapamayacaklar." ifadelerini kullanmıştı.

        *Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir

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