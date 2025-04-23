Ünlü isimlerin 6,2'lik İstanbul depremine dair tepkileri

Merkez üssü Marmara Denizi, İstanbul'un Silivri ilçesi olan 6,2 büyüklüğünde gerçekleşen sarsıntının ardından artçı sarsıntılar devam ediyor. İstanbul ve çevre illerden hissedilen depremin ardından vatandaşlar büyük korku yaşadı. Ünlü isimler de depremin ardından geçmiş olsun dileklerini sosyal medyadan paylaştı.

REKLAM advertisement1

İbrahim Tatlıses

İstanbul ve çevre illerden hissedilen deprem hepimizi derinden etkiledi. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Umarım herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmamıştır.

Hayko Cepkin

Çok acı bir gerçek, hatta acısı çok taze bir gerçeğimiz. Aslolan gerçek gündemimiz. Herkese çok çok geçmiş olsun.

REKLAM

Ajda Pekkan

Geçmiş olsun benim gözbebeğim, memleketim canım İstanbul'um.

Gonca Vuslateri

Sarıyer’de yakalandık. Korkunçtu. Ailecek ev yakınında açık alana geçtik. İnternet çok çekmiyor.

Sıla Türkoğlu

Çok geçmiş olsun depremi hisseden herkese... Umarım kimseye zarar gelmemiştir. Endişesi üzerimizde biz çalışmaya devam ama imkanı olan artçı sarsıntılara karşı güvenli bir yerde, tedbirli olsun lütfen.

Didem Özdemir Çok korktuk. Lütfen güvenli yerlerde kalın. Ben iyiyim soranlar için, ulaşamayanlar için. Telefonlar verimli değil. Herkes lütfen dikkat etsin kendine. REKLAM Aydilge Uçakta olduğumuz için şimdi duyduk. Çok geçmiş olsun İstanbul. Annemi babamı aradım ben de hemen. Çok şükür iyiler. Umarım herkes iyidir. Of çocuklar çok korkmuştur. Ona çok üzülüyorum. Bayram günü korkmasalardı. Şevval Sam Geçmiş olsun İstanbul. Umuyorum deprem gerçeği çok daha acı tablolar yaratmadan gerekli önlemler hızla alınır. Defne Samyeli Çok geçmiş olsun hepimize. .png Feyyaz Şerifoğlu Beşik gibi sallandık desem abartmış olmam. Geçmiş olsun İstanbul. Geçmiş gitmiş olsun inşallah.