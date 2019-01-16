Cadillac

General Motors'un (GM) amiral gemisi Cadillac, geçtiğimiz hafta açıklandığı üzere GM'in elektrikli araçlar konusunda liderliğini üstlenecek. Bu kapsamda fuarda elektrikli bir SUV tanıtan marka, Tesla ile rekabete hazırlanıyor. 2021'de yollarda olacak modelin ismi ise henüz belli değil.