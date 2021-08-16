HABERTURK.COM

Şirketlerin pazarlama ve yazılım projeleri için ajans ve yazılım firmalarıyla buluştuğu pazar yeri olarak faaliyet gösteren Edvido, Keiretsu Forum Türkiye melek yatırımcılarından 5 milyon TL değerleme üzerinden yatırım aldığını duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre, şirketlerin hedeflerine uygun partnerlerle çalışması gerektiği inancından yola çıkarak geliştirilen İTÜ Çekirdek girişimi Edvido, Mustafa Okan Yavuzşen, Yağız Can ve Mert Osmanoğlu tarafından kuruldu.

2019 Nisan ayında şirketleşen girişim, Keiretsu Forum Türkiye Melek Yatırımcılık Ağı üzerinden Alesta Elektronik Teknoloji, Korun Teknoloji Yatırımları ve Sertaç Özinal’dan 5 milyon TL değerleme üzerinden yatırım aldı.

Şirketlerin pazarlama ve yazılım projeleri için ajans ve yazılım firmalarıyla buluştuğu bir pazar yeri olarak çalışan Edvido, yöneticilerin aradıkları en doğru partnerleri günler içinde bulmalarına yardımcı oluyor.

7 binden fazla firmanın kullandığı, bünyesinde 250’den fazla ajansın üye olduğu Edvido’da bir günde 20’yi aşkın proje oluşturuluyor. Bugüne kadar Edvido üzerinden yapılan şirket ve ajanslar arasındaki anlaşmaların toplam tutarı ise 10 milyon TL’yi geçmiş durumda.

Edvido, kurucuları ile birlikte Aleyna Güzel, Batuhan Hazar, Melis Samir’in de ekibe katılması ile 6 kişilik kadro ile çalışmalarını sürdürüyor. Girişimin, 12 ay sonunda günde 100 projenin oluşturulduğu bir pazar yeri olarak yurtdışında da faaliyetlerini sürdürmeyi hedeflediği kaydedildi.