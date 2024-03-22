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        Haberler Dünyadan Mark Zuckerberg 40'ıncı yaş günü için kendine 300 milyon dolarlık yat satın aldı - magazin haberleri

        Mark Zuckerberg 40'ıncı yaşı için kendine 300 milyon dolarlık yat aldı

        Facebook'un kurucusu ve Meta'nın sahibi Mark Zuckerberg, 40'ıncı yaşına girmesine az zaman kala kendisine 300 milyon dolarlık süper lüks bir yat hediye etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.03.2024 - 10:15 Güncelleme: 22.03.2024 - 10:15
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        • 1

          Facebook'un kurucusu ve Meta şirketinin sahibi, ünlü girişimci Mark Zuckerberg, kendisine 40'ıncı doğum günü hediyesi olarak devasa bir yat satın aldı. 300 milyon dolarlık süper lüks yatın adı, 'Launchpad'.

        • 2

          Yaklaşık 120 metre uzunluğundaki yat, Florida'nın Fort Lauderdale kentinde Everglades Limanı'nda görüntülendi.

        • 3

          Çok katlı çelik bir gövdeye sahip lüks yatın üst kısmı alüminyumla kaplanmış.

        • 4

          The Sun Gazetesi'nin haberine göre, dünyanın 45'inci en büyük yatı olarak kayda geçen aracın iç mekanı da dış görünümüyle uyumlu olacak şekilde estetik bir tasarıma sahip.

        • 5

          Facebook kurucusunun yatında hava yoluyla seyahate çıkmasını sağlayacak bir helikopter pisti de var.

        • 6

          Üç çocuk sahibi Zuckerberg'in ailesiyle zaman geçirmesi için çok sayıda açık alanı olduğu görülen yatın bol miktada pencereyle doğal ışığı içeri yansıtan kapalı alanları var.

        • 7

          2022'de inşa edildiği öğrenilen yat, 24 misafiri ağırlayabilirken, 48 kişilik bir mürettebata sahip.

        • 8

          Yatın bakım ve kullanım maliyetinin yılda 30 milyon dolar olduğu bildirildi.

        • 9

          Ünlü teknoloji devi, mart ayının başında Rusya'da yapılan mega yatta gezinirken görüntülendi, ancak lüks yat yaptırımlar nedeniyle bu haftaya kadar ABD'ye ulaşmadı.

        • 10

          Zuckerberg'in bu pahalı yatı, ek olarak 30 milyon dolarlık tekneyle birlikte, kendisine 40'ıncı yaş günü hediyesi olarak satın aldığı öğrenildi. Zuckerberg, 14 Mayıs'ta doğum gününü kutlayacak.

        • 11

          Zuckerberg’in yatı, Amazon'un kurucusu olan milyarder Jeff Bezos'un 500 milyon dolarlık yatına göre 10 metre daha kısa.

        • 12

          2003 yılında Harvard Üniversitesi’nde tanıştıktan sonra birlikte olmaya başladığı ve 2012 yılında evlendiği Priscilla Chan ile Zuckerberg'in August, Maxima ve geçen yıl dünyaya gelen Aurelia adında üç kızı bulunuyor.

          Forbes'a göre Zuckerberg'in toplam serverti 177,2 milyar dolar.

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