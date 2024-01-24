Mark Ruffalo: Beynimde tümör olduğunu rüyamda gördüm
ABD'li oyuncu Mark Ruffalo, yıllar önce olduğu beyin ameliyatı hakkında konuştu. 56 yaşındaki oyuncu, beyninde tümör olduğu bir rüya gördükten sonra bu teşhisi aldığını dile getirdi; "Daha önce gördüğüm hiçbir rüyaya benzemeyen çılgın bir rüya gördüm ve gece 3'te uyandım."
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'Poor Things' adlı filmindeki performansıyla 'En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu' dalında 10 Mart 2024'te düzenlenecek olan Oscar Ödülleri'ne aday olan oyuncu Mark Ruffalo, 23 yıl önce beyninden geçirdi operasyon hakkında konuştu.
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'Smartless' adlı podcast programına katılan Mark Ruffalo, gördüğü bir rüya sonucu beyninde tümör olduğunu öğrendiğini söyledi. ABD'li oyuncu, beyninde tümör olduğunu 2001'de öğrendiğini ancak kendisi gibi oyuncu olan eşi Sunrise Coigney'nin doğum yapana kadar bunu ondan saklamaya karar verdiğini paylaştı.
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"ÖNCE ŞAKA YAPTIM SANDI, SONRA AĞLAMAYA BAŞLADI"
Sunrise Coigney ilk çocukları Keen dünyaya geldikten bir hafta sonra beyninde tümör olduğunu söyleyen Mark Ruffalo, eşine nörologla randevuya gitmeden sadece bir gece önce açıkladığını ifade etti: Sunny'ye beynimde tümör olduğunu söylediğimde önce şaka yaptığımı sandı, sonra gözyaşlarına boğuldu ve 'Genç öleceğini hep biliyordum!' dedi. Sanırım o bunu söyledikten sonra gülmüştüm.
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Bir gece rüyasında beyninde tümör olduğunu gören ve kısa bir süre sonra da kendisine teşhisin konulduğunu söyleyen Mark Ruffalo, o anları "Daha önce gördüğüm hiçbir rüyaya benzemeyen çılgın bir rüya gördüm ve gece 3'te uyandım. Rüyamda beynimde bir tümör vardı ve bununla hemen başa çıkmam gerekiyordu" sözleriyle aktardı.
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Kulak enfeksiyonu dışında herhangi bir semptom göstermeyen Mark Ruffalo, bu rüyanın ardından doktora gidip tomografi çektirdi.
Sonuçları çıktıktan sonra yaşananları anlatan Mark Ruffalo, "Hemşire doktoru çağırdı, diğer odada konuştuklarını duyabiliyordum. Doktor içeri girdi, zombi gibi görünüyordu ve 'Sol kulağınızın arkasında golf topu büyüklüğünde bir kitle var ve bu kitlenin ne olduğunu bilmiyoruz. Biyopsi yapılana kadar bir şey söyleyemeyiz' dedi" şeklinde konuştu.
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"UYANDIĞIMDA YÜZÜMÜN BİR TARAFI FELÇ OLMUŞTU"
Tümörün iyi huylu olmasına rağmen kitleyi yine de aldırmak için operasyon geçiren Mark Ruffalo, ameliyat sonunda ciddi komplikasyonlar yaşadığını söyledi. ABD'li oyuncu, "Uyandığımda bir kulağım tamamen sağırdı ve yüzümün sol tarafı felç olmuştu. Gözümü bile kapatamıyordum. Ağzımın sağ kenarından konuşuyordum" dedi.
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"YÜZÜMDEKİ FELÇ BİR SENE SONRA DÜZELDİ"
Mark Ruffalo daha sonra sözlerine şöyle devam etti: 'İşitme duyum tamamen gitse bile yüzüm düzelsin ve çocuğuma babalık yapabileyim' diye düşündüğümü hatırlıyorum. Ameliyatın ardından yüzümdeki felç bir sene sonra düzeldi, ancak işitme kaybım devam ediyor.
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İKİ ÇOCUKLARI DAHA VAR
Mark Ruffalo ve Sunrise Coigney'nin Keen'in yanı sıra; Bella ve Odette adlı iki kız çocuğu daha var.
Fotoğraflar: Avalon, AP, Reuters