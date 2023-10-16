Mark Goddard yaşamını yitirdi
87 yaşındaki ABD'li oyuncu Mark Goddard, Massachusetts'teki bir bakımevinde akciğer fibrozisi nedeniyle hayata veda etti. Goddard'ın eşi Evelyn Pezzulich, "Beni sık sık güldüren böylesine sevgi dolu, nazik, yakışıklı bir adamla 33 yıl geçirmeyi nasıl hak ettiğimi asla bilemeyeceğim" diyerek, üzüntüsünü ifade etti
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ABD'li oyuncu Mark Goddard'dan acı haber geldi. Popüler bilim kurgu dizisi 'Lost in Space'te 'Binbaşı Don West' rolüyle tanınan Goddard'ın 87 yaşında vefat ettiği öğrenildi.
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Oyuncunun hayatını Massachusetts'teki bir bakımevinde akciğer fibrozisi nedeniyle kaybettiği belirtildi.
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DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADIKTAN SONRA HASTANEYE KALDIRILMIŞ
Evelyn Pezzulich, eşinin doğum gününü kutladıktan günler sonra zatürre nedeniyle hastaneye kaldırıldığını ifade etti. Pezzulich, bir rehabilitasyon merkezine nakledilen Mark Goddard'ın doktorlarının, oyuncunun pulmoner fibrozisin son aşamalarında olduğunu orada keşfettiğini açıkladı.
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Evelyn Pezzulich, duygularını, "Beni sık sık güldüren böylesine sevgi dolu, nazik, yakışıklı bir adamla 33 yıl geçirmeyi nasıl hak ettiğimi asla bilemeyeceğim" şeklinde dile getirdi.
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"ONU BİR DAHA ASLA GÖREMEYECEĞİMİ FARK ETTİM"
Acı haberin ardından Mark Goddard'ın 'Lost in Space'teki rol arkadaşı Bill Mumy, "Benim için 59 yıldır çok sevdiğim bir dost ve kardeşti. Son birkaç aydır bunun olacağını biliyordum. Temmuz ayının sonlarında 87'nci doğum gününde yaptığımız harika bir telefon görüşmesinden kısa bir süre sonra, büyük olasılıkla onu bir daha asla göremeyeceğimi ya da onunla konuşamayacağımı fark ettim. Son sözlerimiz; 'Seni seviyorum' oldu" şeklinde konuştu.
Fotoğraflar: Splash News