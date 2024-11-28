Marilyn Manson eski sevgilisi Evan Rachel Wood'a açtığı iftira davasını geri çekti

Ünlü şarkıcı Marilyn Manson, kendisini taciz ettiğini öne süren eski nişanlısı Evan Rachel Wood'a açtığı iftira davasını geri çekmeyi kabul etti. 55 yaşındaki ABD'li müzisyen, Wood'a mahkeme masrafları için 327 bin dolar ödeyecek.

Marilyn Manson, 37 yaşındaki oyuncu Evan Rachel Wood'a, kendisini kamuya açık bir şekilde "tecavüzcü ve tacizci" olarak gösterdiğini, bunun müzik, TV ve film kariyerini raydan çıkaran kötü niyetli bir yalan olduğunu söyleyerek Mart 2022'de dava açmıştı. Wood'u ayrıca bir FBI ajanı kimliğine bürünmekle suçlamıştı.

Marilyn Manson aradan geçen 2,5 yıl sonra davayı geri çekme kararı aldı.