Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Mariah Carey ile Anderson Paak el ele - magazin haberleri

        Mariah Carey ile Anderson Paak el ele

        Mariah Carey, müzisyen Anderson Paak ile akşam yemeği çıkışında el ele görüntülendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.12.2024 - 12:09 Güncelleme: 24.12.2024 - 12:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Mariah Carey, Anderson Paak ile aşk yaşadığı söylentilerini kanıtlayan fotoğraflar verdi. 55 yaşındaki ünlü şarkıcı, 38 yaşındaki Paak ile tatil destinasyonu olarak tercih edilen Aspen'de akşam yemeğine çıktığında görüntülendi.

        • 2

          İkilinin objektiflere yansıyan karelerinde el ele tutuştukları görüldü. Samimi görüntü vermeleri, yeni bir aşk doğduğu şeklinde yorumlandı.

        • 3

          Mariah Carey ve Anderson Paak, yemek yedikleri mekandan çıkarken yüzleri gülüyordu. Paak'ın Carey için kapıyı tutarken bir elini de beline dolaması dikkat çekti.

          Ancak ikili, restorandan farklı araçlara binerek ayrıldı.

        • 4

          İkilinin aralarında aşk olmadığını, sadece birlikte yeni bir müzik çalışması yaptıklarını ve Aspen'de stüdyoya girdiklerini, bu akşam yemeği buluşmasının da stüdyo çalışmasına ara verdiklerinde gerçekleştiğini söyleyenler de vardı.

        • 5

          Anderson Paak, 2010'da evlendiği, iki çocuğunun annesi Jae Lin'e ocak ayında boşanma davası açmıştı.

        • 6

          Mariah Carey'nin eski eşi Nick Canon ile Moroccan ve Monroe adında 13 yaşında ikiz çocukları var.

          2006'da birlikte çalışmaya başladığı Bryan Tanaka ile yaklaşık 7 yıl yaşadığı aşk da geçen yıl bitmişti.

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Teğmenler için karar günü 16 Ocak
        Teğmenler için karar günü 16 Ocak
        "Türkiye'de ciddi bir enflasyon, hayat pahalılığı sorunu var"
        "Türkiye'de ciddi bir enflasyon, hayat pahalılığı sorunu var"
        Enerji Bakanlığı’ndan heyet Suriye'ye gidecek
        Enerji Bakanlığı’ndan heyet Suriye'ye gidecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Soruşturma talimatı verdik
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Soruşturma talimatı verdik
        Patlayıcı üretim fabrikasında patlama! 12 can kaybı var
        Patlayıcı üretim fabrikasında patlama! 12 can kaybı var
        O reklam panosu mahkemelik oldu
        O reklam panosu mahkemelik oldu
        Okan Buruk başarıya doymadı!
        Okan Buruk başarıya doymadı!
        Serdar Ortaç, hâkim karşısında
        Serdar Ortaç, hâkim karşısında
        Piyasa değerleri güncellendi! İşte o liste...
        Piyasa değerleri güncellendi! İşte o liste...
        Karısını darp ederken araya giren oğlunun boğazını kesti!
        Karısını darp ederken araya giren oğlunun boğazını kesti!
        "Kaçmadım işte kanıtı"
        "Kaçmadım işte kanıtı"
        Nikâhtaki kerametin peşine düştüler
        Nikâhtaki kerametin peşine düştüler
        Ödülü geri alındı
        Ödülü geri alındı
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Eşi ve köpeğiyle Avrupa yollarını aşındırıyor
        Eşi ve köpeğiyle Avrupa yollarını aşındırıyor
        Trump Grönland'ı neden istiyor?
        Trump Grönland'ı neden istiyor?
        2025'in en şanslı burçları
        2025'in en şanslı burçları
        "Galatasaray'ın 8 değişiklik hakkı var"
        "Galatasaray'ın 8 değişiklik hakkı var"
        Bir zamanlar bir güç sembolüydü!
        Bir zamanlar bir güç sembolüydü!
        9 yaşındaki çocuk kamyonla çarpıştı!
        9 yaşındaki çocuk kamyonla çarpıştı!
        Habertürk Anasayfa