Mariah Carey ile Anderson Paak el ele
Mariah Carey, müzisyen Anderson Paak ile akşam yemeği çıkışında el ele görüntülendi
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Mariah Carey, Anderson Paak ile aşk yaşadığı söylentilerini kanıtlayan fotoğraflar verdi. 55 yaşındaki ünlü şarkıcı, 38 yaşındaki Paak ile tatil destinasyonu olarak tercih edilen Aspen'de akşam yemeğine çıktığında görüntülendi.
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İkilinin objektiflere yansıyan karelerinde el ele tutuştukları görüldü. Samimi görüntü vermeleri, yeni bir aşk doğduğu şeklinde yorumlandı.
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Mariah Carey ve Anderson Paak, yemek yedikleri mekandan çıkarken yüzleri gülüyordu. Paak'ın Carey için kapıyı tutarken bir elini de beline dolaması dikkat çekti.
Ancak ikili, restorandan farklı araçlara binerek ayrıldı.
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İkilinin aralarında aşk olmadığını, sadece birlikte yeni bir müzik çalışması yaptıklarını ve Aspen'de stüdyoya girdiklerini, bu akşam yemeği buluşmasının da stüdyo çalışmasına ara verdiklerinde gerçekleştiğini söyleyenler de vardı.
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Anderson Paak, 2010'da evlendiği, iki çocuğunun annesi Jae Lin'e ocak ayında boşanma davası açmıştı.
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Mariah Carey'nin eski eşi Nick Canon ile Moroccan ve Monroe adında 13 yaşında ikiz çocukları var.
2006'da birlikte çalışmaya başladığı Bryan Tanaka ile yaklaşık 7 yıl yaşadığı aşk da geçen yıl bitmişti.
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