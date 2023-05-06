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Haberler Dünyadan Maria Charles hayatını kaybetti - Magazin haberleri

Maria Charles hayatını kaybetti

Kariyerine 1945'te başlayan İngiliz oyuncu Maria Charles, 93 yaşında vefat etti

Giriş: 06.05.2023 - 11:19 | Güncelleme: ABONE OL
Maria Charles hayatını kaybetti - Magazin haberleri
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'Coronation Street'te 'Lena Thistlewood' karakterini canlandıran Maria Charles'tan acı haber geldi. Charles'ın 93 yaşında yaşama veda ettiği öğrenildi.

MARIA CHARLES HAKKINDA

İngiliz oyuncu, 'Coronation Street'teki 'Lena Thistlewood' karakterinin yanı sıra 'Hot Fuzz'da 'Bayan Reaper'ı ve 'Agony'de zorba anne 'Bea Fisher'ı canlandırmıştı.

En son 2009'da 'Skins' dizisinde 'Granny' karakterine hayat veren Maria Charles, 1945'te kariyerine başlamıştı.

REDDETMİŞTİ

Uzun yıllar tiyatro sahnelerinde boy gösterdikten sonra TV ekranlarına da çıkmaya başlayan Charles, tiyatrodan da vazgeçmemişti.

'The Boyfriend' oyunuyla Broadway'de de sahne alma fırsatını yakalayan Charles, o dönem hamile olduğu için teklifi reddetmişti.

Fotoğraflar: Avalon

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