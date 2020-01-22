Geçtiğimiz günlerde bulabildiği kadar genç, sağcı ve Amerikalı kadını takibe aldığını ifade eden oyuncu, şunları söylemişti:



Bu bakış açısını anlamakta bir süredir zorlanıyordum ve Twitter en kullanışlı araç oldu çünkü insanlar Twitter'da lafını hiç sakınmıyor.