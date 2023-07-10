Mareşal Çakmak Hastanesi hizmete kapatıldı

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Erzurum İl Sağlık Müdürü Dr. Gürsel Bedir, deprem analiz raporu sonucuyla ortaya çıkan risk durumundan dolayı Mareşal Çakmak Devlet Hastanesi'nin hizmetlerinin tamamen durdurulduğunu açıkladı.

Hastane için yaptırılan ve hali hazırdaki deprem analiz raporuna göre insanları riske atmama adına bu kararın alındığını belirten Sağlık Müdürü Dr. Gürsel Bedir, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Hastanemizin beton malzeme kalitesinin ortalama 3-5 MPa gibi çok düşük düzeyde olduğu, bazı kolonlarda malzeme dayanım durumunun 0.9 MPa ya kadar düştüğü ortaya çıkmıştır. Bu haliyle binaya güçlendirme yapmanın mümkün olmadığı, yıkılmasının uygun olacağı rapor edilmiştir.

Bu rapor doğrultusunda insanlarımızı riske atmamak için,10.07.2023 tarihli Bakanlık oluru ile Mareşal Çakmak Devlet Hastanemizde sağlık hizmeti sunumu durdurulmuştur. Bu gün itibariyle hastanemizin tüm birimleriyle Şehir Hastanemize taşınmasına başlanmıştır. Bu süreçte önceden alınmış randevuların, hangi bölümden alındıysa, Şehir Hastanemizde de aynı bölümlerde muayene ve her türlü işlemleri devam edecektir."