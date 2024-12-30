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        Haberler Gündem 3. Sayfa Mardin haberleri: Halı saha maçında kahreden ölüm | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        Halı saha maçında kahreden ölüm!

        Mardin'in Nusaybin ilçesinde halı saha maçında kalp krizi geçiren 28 yaşındaki Selim Engin bir anda yere yığıldı. Engin, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.12.2024 - 09:15 Güncelleme: 30.12.2024 - 09:16
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        Halı saha maçında kahreden ölüm!
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        Mardin'de yürek yakan olay, Nusaybin’de önceki akşam saatlerinde yaşandı. Halı sahada arkadaşlarıyla futbol maçı yapan Selim Engin (28), fenalaşarak yere yığıldı.

        HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI

        Selim Engin, henüz 28 yaşındaydı.
        Selim Engin, henüz 28 yaşındaydı.

        DHA'daki habere göre ihbarla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Engin, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Nusaybin Devlet Hastanesi’nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Engin’in cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        #mardin
        #Son dakika haberler
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