Beton pompası kırıldı! Feci ölüm!
Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde, beton pompasının kırılan kolunun altında kalan işçi 31 yaşındaki Eşref K. yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
Mardin Artuklu Üniversitesi yerleşkesinde yapımı devam eden şehir hastanesi inşaatında beton döküldüğü sırada korkunç bir kaza yaşandı.
BETON POMPASI ÜZERİNE DEVRİLDİ
AA'da yer alan habere göre beton pompasının demir kolu henüz bilinmeyen nedenle kırılarak inşaat işçisi Eşref K'nin (31) üzerine devrildi.
OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ
Olay yerinde hayatını kaybeden işçinin cenazesi Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.