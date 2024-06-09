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        Haberler Gündem Mardin'de silahlı kavga: 2 yaralı - Güncel haberler

        Mardin'de silahlı kavga: 2 yaralı

        Mardin'in Nusaybin ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.06.2024 - 00:51 Güncelleme: 09.06.2024 - 00:51
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        Mardin'de silahlı kavga: 2 yaralı
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        Olay, akşam saatlerinde Nusaybin ilçesi 8 Mart Mahallesi Nevruz Caddesi’nde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma, büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

        Kavgada U.A. (31) ve R.A.A. (20), ateşlenen tabancalardan çıkan kurşunlarla yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

        Yaralılardan U.A.’nın hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken, polis ekipleri de bazı şüphelileri gözaltına aldı. Kavgayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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