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        Haberler Gündem 3. Sayfa Mardin'de otomobil şarampole devrildi: 2 ölü | Son dakika haberleri

        Mardin'de otomobil şarampole devrildi: 2 ölü

        Mardin Midyat'ta sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, şarampole devrildi. Feci kazada 2 kişi hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2025 - 05:42 Güncelleme: 06.03.2025 - 06:53
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        Otomobil şarampole devrildi: 2 ölü
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        Mardin’in Midyat ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.

        AA'nın haberine göre; Mardin-Batman karayolu Üçyol mevkisinde, plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Fotoğraf: AA
        Fotoğraf: AA

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde İsmail D. ve Fatma A'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

        Cenazeler, Midyat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        *Haberin ilk fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.

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        #mardin
        #Midyat
        #Son dakika haberler
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