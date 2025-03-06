Mardin'de otomobil şarampole devrildi: 2 ölü
Mardin Midyat'ta sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, şarampole devrildi. Feci kazada 2 kişi hayatını kaybetti
Mardin’in Midyat ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.
AA'nın haberine göre; Mardin-Batman karayolu Üçyol mevkisinde, plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Fotoğraf: AA
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde İsmail D. ve Fatma A'nın hayatını kaybettiği belirlendi.
Cenazeler, Midyat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
*Haberin ilk fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.