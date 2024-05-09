Mardin'de bıçaklı kavga: 2 yaralı

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Olay, akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesi Tepebaşı Mahallesi'nde yaşandı. 2 kişi arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavgada Lokman Y. (38) ve Ali A. (60), yanlarında getirdikleri bıçaklarla birbirlerini yaraladı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılardan Lokman Y. Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Ali A. ise Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, kavgayla ilgili inceleme başlattı.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.