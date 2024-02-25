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        Haberler Gündem Mardin'de araziye istiflenmiş sulama boruları ateşe verildi; 5 milyon TL'lik zarar oluştu - Güncel haberler

        Mardin'de araziye istiflenmiş sulama boruları ateşe verildi; 5 milyon TL'lik zarar oluştu

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, bir araziye istiflenmiş sulama boruları kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateşe verildi. Yangında borular kullanılmaz hale gelirken, 5 milyon TL'den fazla zarar oluştuğu öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.02.2024 - 01:57 Güncelleme: 25.02.2024 - 01:57
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        Sulama boruları ateşe verildi! 5 milyon TL'lik zarar oluştu
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        Olay, gece saatlerinde Kızıltepe ilçesi Taşlıca Mahallesi'nde meydana geldi.

        İddiaya göre, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, Bedrettin Karaboğa'ya ait arazide istiflenmiş sulama boruları ile ekipmanları ateş verdi. Alevleri görenler, durumu itfaiye ve jandarmaya bildirdi. Kısa sürede büyüyen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Borular kullanılamaz hale gelirken, itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptı, jandarma ekipleri ise olay yerinde incelemelerde bulundu.

        Arazi sahibi Bedrettin Karaboğa, olay nedeniyle zararının 5 milyon TL'den fazla olduğunu söyledi.

        Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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