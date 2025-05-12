Mardin Adliyesi ve Kızılay işbirliği ile Nijer'de içme suyu tesisi açıldı
Mardin Adliyesi olarak Kızılay işbirliği ile Afrika ülkesi Nijer'de içme suyu tesisi açıldı
Nijer'de açılan su tesisinde günlük 40 metre küp su ile 6 köyde yaşayan yaklaşık 3 bin kişinin su ihtiyacı karşılanacak.
Mardin Adliyesi ve Kızılay işbirliği ile gerçekleştirilen tesisin açılış töreninde 4 büyükbaş kurban kesimi ve dağıtımı yapıldı.
Ayrıca törende 76 küçükbaş hayvan dağıtıldı. Bu çerçevede 100 aileye gıda paketi yardımı, çocuklara kıyafet, oyuncak ve çeşitli hediyelik eşyalar verildi.