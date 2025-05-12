Mardin Adliyesi ve Kızılay işbirliği ile Nijer'de içme suyu tesisi açıldı | Dış Haberler

Mardin Adliyesi ve Kızılay işbirliği ile Nijer'de içme suyu tesisi açıldı | Dış Haberler

Nijer'de açılan su tesisinde günlük 40 metre küp su ile 6 köyde yaşayan yaklaşık 3 bin kişinin su ihtiyacı karşılanacak.

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Mardin Adliyesi ve Kızılay işbirliği ile gerçekleştirilen tesisin açılış töreninde 4 büyükbaş kurban kesimi ve dağıtımı yapıldı.

Ayrıca törende 76 küçükbaş hayvan dağıtıldı. Bu çerçevede 100 aileye gıda paketi yardımı, çocuklara kıyafet, oyuncak ve çeşitli hediyelik eşyalar verildi.