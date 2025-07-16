Marcus Aurelius heykeli Türkiye yolunda

Roma İmparatoru Marcus Aurelius’un 1960'lı yıllarda Boubon Antik Kenti’nden kaçırılarak yurt dışına çıkarılan bronz heykeli, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın çalışmaları sonucunda 65 yıl sonra Türkiye’ye iade edilmişti. Geçtiğimiz aylarda Amerika Birleşik Devletleri’nin Ohio eyaletinde bulunan Cleveland Sanat Müzesi’nde düzenlenen resmi törenle gerçekleştirilen teslim sürecinin ardından heykel şimdi Türkiye'ye doğru yola çıkıyor.

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Milattan sonra 2. ve 3. yüzyıllara tarihlendirilen, Roma İmparatoru Marcus Aurelius'un bir filozof olarak tasvir edildiği bronz heykel, ABD'deki işlemlerin tamamlanmasının ardından Türk Hava Yolları tarafından gerçekleştirilecek özel bir uçuşla birkaç gün içinde Ankara'ya getirilecek ve yakın zamanda sanatseverlerle buluşacak.

Marcus Aurelius heykelinin iadesi, Türkiye'nin tarihi eser kaçakçılığına karşı verdiği mücadelenin en önemli başarılarından biri olarak gösteriliyor.