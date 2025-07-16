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        Haberler Yaşam Marcus Aurelius heykeli Türkiye yolunda

        Marcus Aurelius heykeli Türkiye yolunda

        Roma İmparatoru Marcus Aurelius'un Boubon Antik Kenti'nden kaçırılan ve 65 yıl sonda Türkiye'ye iade edilen bronz heykeli, Cleveland Sanat Müzesi'ndeki özel serginin ardından Türk Hava Yolları tarafından gerçekleştirilecek özel bir uçuşla birkaç gün içinde Ankara'ya getirilecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.07.2025 - 12:53 Güncelleme: 16.07.2025 - 12:53
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        Marcus Aurelius heykeli Türkiye yolunda
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        Roma İmparatoru Marcus Aurelius’un 1960'lı yıllarda Boubon Antik Kenti’nden kaçırılarak yurt dışına çıkarılan bronz heykeli, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın çalışmaları sonucunda 65 yıl sonra Türkiye’ye iade edilmişti. Geçtiğimiz aylarda Amerika Birleşik Devletleri’nin Ohio eyaletinde bulunan Cleveland Sanat Müzesi’nde düzenlenen resmi törenle gerçekleştirilen teslim sürecinin ardından heykel şimdi Türkiye'ye doğru yola çıkıyor.

        Milattan sonra 2. ve 3. yüzyıllara tarihlendirilen, Roma İmparatoru Marcus Aurelius'un bir filozof olarak tasvir edildiği bronz heykel, ABD'deki işlemlerin tamamlanmasının ardından Türk Hava Yolları tarafından gerçekleştirilecek özel bir uçuşla birkaç gün içinde Ankara'ya getirilecek ve yakın zamanda sanatseverlerle buluşacak.

        Marcus Aurelius heykelinin iadesi, Türkiye'nin tarihi eser kaçakçılığına karşı verdiği mücadelenin en önemli başarılarından biri olarak gösteriliyor.

        Marcus Aurelius heykeli Türkiye'ye teslim edildi
        Marcus Aurelius heykeli Türkiye'ye teslim edildi
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        #Kültür ve Turizm Bakanlığı
        #Marcus Aurelius heykeli
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