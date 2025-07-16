Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        95
        Fenerbahçe
        FB
        84
        Reeder Samsunspor
        SAMS
        64
        Beşiktaş
        BJK
        62
        Rams Başakşehir
        İBFK
        54
        ikas Eyüpspor
        EYP
        53
        Trabzonspor
        TS
        51
        Göztepe
        GÖZ
        50
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        49
        Kasımpaşa
        KSM
        47
        Tümosan Konyaspor
        KON
        46
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        45
        Bellona Kayserispor
        KYS
        45
        Gaziantep FK
        GFK
        45
        Onvo Antalyaspor
        ANT
        44
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        37
        Net Global Sivasspor
        SVS
        35
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        26
        Adana Demirspor
        ADS
        2
        Haberler Spor Transfer Fenerbahçe'nin Paris bekleyişi sürüyor! - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe'nin Paris bekleyişi sürüyor!

        Fenerbahçe, transfer gündeminde yer alan Marco Asensio ve Milan Skriniar için bekleyişini sürdürüyor. Paris Saint-Germain ile anlaşma sağlayan sarı-lacivertli ekip, yıldız oyuncularla son görüşmelerini yapıyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.07.2025 - 11:54 Güncelleme: 16.07.2025 - 11:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, transferde de gaza bastı.

        • 2

          HT Spor'dan Esra Köse'nin haberine göre; Rotasını Fransa'ya çeviren sarı-lacivertliler, Milan Skriniar ve Marco Asensio transferini ikili paket olarak bitirmek istiyor.

        • 3

          Sarı-lacivertlilerin, Fransa ekibi Paris Saint-Germain ile anlaşma sağladığı öne sürülüyor.

        • 4

          Fenerbahçe, Marco Asensio ile anlaşmaya vardı. İspanyol oyuncuyla son görüşmeler yapılıyor.

        • 5

          Geçtiğimiz sezon PSG’den kiralanan Milan Skriniar için de Fransız kulübüyle anlaşma sağlandı.

        • 6

          Fenerbahçe, Slovak stoperle de son detayları görüşüyor.

        • 7

          İki oyuncunun transferinin “paket anlaşma” şeklinde tamamlanması hedefleniyor.

        • 8

          Yönetim, her iki ismi de kısa süre içinde resmiyete kavuşturup Portekiz kampına yetiştirmek istiyor.

        • 9

          Teknik direktör Jose Mourinho’nun, Asensio ve Skriniar’ı kamp sürecinde takımda görmek istediği öğrenildi. Sarı-lacivertliler, bu iki transferin ardından bir süreliğine frene basacak.

        • 10

          Portekiz kampının bitiminde, Mourinho’nun raporuna göre takımdan ayrılacak oyuncuların yerine nokta atışı takviyeler yapılacak.

        • 11

          Her şey planlandığı gibi giderse, Marco Asensio ve Milan Skriniar, PSG’nin ardından bu kez Fenerbahçe formasını birlikte giyecek.

        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ayşe'nin cansız bedenini valizle taşıdılar!
        Ayşe'nin cansız bedenini valizle taşıdılar!
        "Falaaddin" ve "Binnaz"a soruşturma!
        "Falaaddin" ve "Binnaz"a soruşturma!
        Bizi bekleyen gizli tehlikeye: Elektrikli araçlar
        Bizi bekleyen gizli tehlikeye: Elektrikli araçlar
        Kritik tarih 21 Temmuz!
        Kritik tarih 21 Temmuz!
        Hemzemin facia! Gurbetçi hayatını kaybetti
        Hemzemin facia! Gurbetçi hayatını kaybetti
        "Babam sperm bankasından çocuk yapmamı istedi"
        "Babam sperm bankasından çocuk yapmamı istedi"
        Birbirinden ilginç 10 mimari tasarım!
        Birbirinden ilginç 10 mimari tasarım!
        Bakan Şimşek'le ilgili faiz iddialarına yalanlama
        Bakan Şimşek'le ilgili faiz iddialarına yalanlama
        Başkentte zincirleme kaza! Yaralılar var!
        Başkentte zincirleme kaza! Yaralılar var!
        Hakan için transfer açıklaması!
        Hakan için transfer açıklaması!
        Murat Çalık Adli Tıp'a sevk edildi
        Murat Çalık Adli Tıp'a sevk edildi
        Süresiz nafaka AYM'ye taşındı! Aile mahkemesi “Anayasa’ya aykırı” dedi
        Süresiz nafaka AYM'ye taşındı! Aile mahkemesi “Anayasa’ya aykırı” dedi
        Cumhuriyetçilerden Ukrayna konusunda 'U' dönüşü
        Cumhuriyetçilerden Ukrayna konusunda 'U' dönüşü
        Şarköy'de başladı! Yerleşim yerlerine ilerliyor
        Şarköy'de başladı! Yerleşim yerlerine ilerliyor
        İrem ile Furkan tatilde
        İrem ile Furkan tatilde
        Bolu'da köyde büyük yangın! Evler küle döndü, hayvanlar öldü
        Bolu'da köyde büyük yangın! Evler küle döndü, hayvanlar öldü
        Sağanak yağmur, fırtına ve toz taşınımı
        Sağanak yağmur, fırtına ve toz taşınımı
        "Fed faizini düşürün"
        "Fed faizini düşürün"
        İran halılarındaki semboller ne anlatıyor?
        İran halılarındaki semboller ne anlatıyor?
        Habertürk Anasayfa