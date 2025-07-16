Fenerbahçe'nin Paris bekleyişi sürüyor!
Fenerbahçe, transfer gündeminde yer alan Marco Asensio ve Milan Skriniar için bekleyişini sürdürüyor. Paris Saint-Germain ile anlaşma sağlayan sarı-lacivertli ekip, yıldız oyuncularla son görüşmelerini yapıyor.
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Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, transferde de gaza bastı.
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HT Spor'dan Esra Köse'nin haberine göre; Rotasını Fransa'ya çeviren sarı-lacivertliler, Milan Skriniar ve Marco Asensio transferini ikili paket olarak bitirmek istiyor.
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Sarı-lacivertlilerin, Fransa ekibi Paris Saint-Germain ile anlaşma sağladığı öne sürülüyor.
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Fenerbahçe, Marco Asensio ile anlaşmaya vardı. İspanyol oyuncuyla son görüşmeler yapılıyor.
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Geçtiğimiz sezon PSG’den kiralanan Milan Skriniar için de Fransız kulübüyle anlaşma sağlandı.
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Fenerbahçe, Slovak stoperle de son detayları görüşüyor.
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İki oyuncunun transferinin “paket anlaşma” şeklinde tamamlanması hedefleniyor.
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Yönetim, her iki ismi de kısa süre içinde resmiyete kavuşturup Portekiz kampına yetiştirmek istiyor.
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Teknik direktör Jose Mourinho’nun, Asensio ve Skriniar’ı kamp sürecinde takımda görmek istediği öğrenildi. Sarı-lacivertliler, bu iki transferin ardından bir süreliğine frene basacak.
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Portekiz kampının bitiminde, Mourinho’nun raporuna göre takımdan ayrılacak oyuncuların yerine nokta atışı takviyeler yapılacak.
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Her şey planlandığı gibi giderse, Marco Asensio ve Milan Skriniar, PSG’nin ardından bu kez Fenerbahçe formasını birlikte giyecek.