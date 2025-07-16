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        Haberler Gündem Son dakika: Konya'da hemzemin geçitte facia! Gurbetçi hayatını kaybetti

        Konya'da hemzemin geçitte facia! Gurbetçi hayatını kaybetti

        Fransa'dan Konya'ya gelen gurbetçi Mehmet Mete, hemzemin geçitten geçmek isterken yolcu treni çarptı. Mete olay yerinde hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.07.2025 - 11:24 Güncelleme: 16.07.2025 - 11:24
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        Hemzemin facia! Gurbetçi hayatını kaybetti
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        Konya'da hemzemin geçitte yolcu treninin çarptığı otomobilin sürücüsü Mehmet Mete (62), hayatını kaybetti. Mete'nin Fransa'da yaşadığı, tatil için memleketine geldiği öğrenildi.

        Kaza, saat 06.00 sıralarında, Akşehir ilçesi Gölçayır Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte meydana geldi. Fransa'da yaşayan ve yaz tatili için Akşehir'e gelen Mehmet Mete, kullandığı otomobille hemzemin geçitten geçmek istedi. Bu sırada Afyonkarahisar'dan Konya istikametine seyir halinde olan yolcu treni, Mete'nin aracına çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil, rayların kenarındaki şarampole savruldu.

        Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, evli ve 2 çocuk babası Mehmet Mete'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Mete'nin cenazesi, olay yeri incelemelerinin ardından Akşehir Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Görgü tanıklarından bazıları, hemzemin geçitte bariyer bulunmadığını, sürücünün trenin yaklaştığını fark etmediğini iddia etti.

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