Osimhen'de kritik tarih 21 Temmuz!
Galatasaray ile Napoli arasındaki Osimhen görüşmeleri yılan hikayesine dönerken, yüzyılın transferinde gözler artık 21 Temmuz tarihine çevrildi...
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Galatasaray’ın yaz transfer döneminde en büyük hedefi olan Victor Osimhen transferinde gözler artık 21 Temmuz tarihine çevrildi.
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Çünkü bu tarih sadece pazarlıkların değil, kulübün mali stratejisinin de dönüm noktası olacak.
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Hatırlanacağı üzere, Galatasaray geçtiğimiz haftalarda Osimhen için 40 milyon Euro peşin, kalan 35 milyon Euro’yu ise banka teminatıyla iki eşit taksit şeklinde yapılandırılmış toplam 75 milyon Euro’luk bir teklif sunmuştu.
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Bu teklif, aslında Napoli’nin daha önce kendi belirlediği ödeme modeline dayanıyordu. Ancak Napoli cephesi son anda geri adım atarak yeni şartlar ileri sürmüştü: Oyuncunun satışından pay, İtalya’ya 3 yıl boyunca satılamama maddesi, Ve iki taksitin bir yıl içinde ödenmesi gibi koşullar…
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Bu gelişme sonrası Galatasaray yönetimi masaya son kez oturduklarını duyurmuş, “Yeni taleplere kapalıyız, top artık Napoli’de” mesajı verilmişti.
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21 TEMMUZ NEDEN KRİTİK?
Peki Galatasaray neden 21 Temmuz’a odaklandı?
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Sarı-kırmızılı kulüp, geçen ay yüzde 150 oranında bir sermaye artırımına gitmiş, bu artırım Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından da onaylanmıştı.
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Süreç halen devam ediyor ve 21 Temmuz’a kadar kulübün kasasına ciddi bir para girişi sağlanması bekleniyor.
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Sermaye artırımından 85 milyon doların üzerinde gelir elde edecek olan Galatasaray, 21 Temmuz’dan itibaren çok daha güçlü ve esnek hareket edebilecek.
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BANKALAR BİRLİĞİ PLANI
Finansal açıdan sadece Osimhen değil, tüm transfer politikasını etkileyecek bir başka önemli adım ise Bankalar Birliği’nden çıkış planı.
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Galatasaray yönetimi, bu mali yükten kurtularak hem UEFA kriterlerinde avantaj sağlamak hem de sponsorluk ve kredi özgürlüğünü artırmak istiyor.
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Bu nedenle Osimhen için 21 Temmuz hem mali hem de stratejik anlamda belirleyici bir tarih olacak.
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Sarı-kırmızılı yönetim, bu tarihten sonra transfer sürecini daha net biçimde şekillendirmeyi planlıyor.