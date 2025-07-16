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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kanımız dondu! Ayşe'nin cansız bedenini valizle taşıdılar! | Son dakika haberler | Son dakika haberleri

        Kanımız dondu! Ayşe'nin cansız bedenini valizle taşıdılar!

        İstanbul'da vahşice katledilen Ayşe Tokyaz cinayetinde yeni bir gelişme yaşandı. Genç kızın cansız bedeninin valiz içerisinde taşındığı anların görüntüsü ortaya çıktı. Soruşturmada, Tokyaz'u öldürerek cesedini valize koyan sevgilisi eski polis memuru Cemil Koç ve beraberindeki 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Habertürk'ten Elif Yavuz'un haberi..

        Giriş: 16.07.2025 - 10:34 Güncelleme: 16.07.2025 - 12:13
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        Ayşe'nin cansız bedenini valizle taşıdılar!
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        İstanbul Eyüpsultan'da yol kenarındaki valizde cansız bedeni bulunan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz cinayetinde yeni bir görüntü ortaya çıktı.

        Kan donduran olayda genç kızın cansız bedeninin valiz içerisinde araca yüklendiği anların görüntüsü ortaya çıktı.

        11 Temmuz'da kaydedilen görüntülerde katil Cemil Koç'un ve yanındaki bir kişinin valizi araca yüklediği anlar yer alıyorlar.

        DHA'nın haberine göre de soruşturmada Tokyaz'u öldürerek cesedini valize koyan sevgilisi eski polis memuru Cemil Koç ve beraberindeki 6 şüpheli, Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

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        Kan donduran cinayetten yeni ayrıntılar
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        NE OLMUŞTU?

        Eyüpsultan Mithatpaşa Mahallesi'nde pazar günü yol kenarında bir valiz içerisinde 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın cesedi bulunmuştu. Araştırmalarını derinleştiren polis ekipleri, Tokyaz'ın son olarak eski erkek arkadaşı Cemil Koç'un (38) Küçükçekmece Atakent Mahallesi'ndeki evine gittiğini ve bu evde öldürülüp valize konulduğunu, daha sonra Eyüpsultan'da yol kenarına atıldığını tespit etmişti.

        Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerin incelenmesinin ardından, aralarında eski polis memuru Cemil Koç'un da bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alınmıştı. Üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın cenazesinin, Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin tamamlanmasının ardından Hatay'da toprağa verildiği öğrenilmişti.

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