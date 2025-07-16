Farah Zeynep Abdullah, Cosmopolitan Türkiye'ye verdiği röportajda özel hayatı ve oyunculuk sektörüne dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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"ÇOCUK İSTİYORUM"

Oyuncu, "İlişkiler, çocuk ve erkekler, ne düşünüyorsun bu konularda?" sorusuna "Çocuk çok istiyorum. Hatta 20 yaşımdan beri, gelecekteki çocuklarıma videolar çekiyorum. Hem sorumluluk hissiyle geliyor hem de çok içten, çok gerçek bir istek bu. İşte mesele sadece çocuk değil, yanında bir baba figürü de geliyor. Babam bu konuda benden bile daha radikal. Bana hep şunu dedi: 'Kızım, evlenmek zorunda değilsin. Çocuk istiyorsan sperm bankasından da yapabilirsin. Biz her şeye tamamız.' Ama ben birkaç sene daha o baba arayışını sürdüreceğim gibi duruyor. Çünkü bir yanım hâlâ 'Tek başıma olmayayım' diyor" yanıtını verdi.

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Osman Abdullah ve kızı Farah Zeynep Abdullah

"BENİ TANIYAMADIKLARINDA DELİ DİYORLAR"

Oyuncu, karakterinin sektörde kendisine bazen zorluk getirdiğini de söyledi ve "Beni tanımlayamadıklarında 'Deli' diyorlar. Erkek olsam 'Serseri, özgür ruhlu, delikanlı' derlerdi. Ama kadınsan deli oluyorsun. Kıyafetim, tavrım, duygularımla olduğum gibiyim" ifadelerini kullandı.

"SEKTÖR YEŞİLÇAM'IN EROTİK DÖNEMLERİ GİBİ"

Farah Zeynep Abdullah, oyunculuk sektörüne dair hislerini ise "Şu an oyunculuk bir meslekten çok, bir etiket gibi. Diziler çok popüler, çok da güzel bir şey bu. Ama son zamanlarda sektör biraz 50 sene önce Yeşilçam’ın erotik dönemleri gibi bir his veriyor bana. Şimdi de gitgide yaygınlaşan ‘yumuşak porno’ tutumunda bir yönelim var. Her şey Orta Doğu’ya satılabilecek kadar steril olsa yetiyor gibi görünüyor şu an. Kesinlikle daha fazla çeşitlilik olması gerektiğini düşünüyorum" sözleriyle ifade etti.

"HAKARET EDENLERİ GÖRÜNTÜLÜ ARIYORUM" Farah Zeynep Abdullah, sosyal medyada hakkında yapılan eleştiriler hakkında da konuştu ve şu ifadeleri kullandı: Hayatımın merkezine koymuyorum. Hakaret edenler, tehdit edenler seni bir fotoğraftan ibaret sanıyor. Bir şey yazılıyor, ben üç saniyede okuyup geçiyorum. Hayatıma dahil olmuyor. Eğer neşeli modumdaysam cevap veriyorum. Hakaret edenlere video araması bile yapmışlığım var Instagram'dan. Kimse açmıyor. Yazarken çok kolay çünkü, yüzümü görünce ne hissedeceklerini merak ediyorum. Fotoğraflar: Instagram