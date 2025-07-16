Katil de maktul de 15 yaşında! 100 bıçak darbesine 15 yıl ceza!

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, Hacer Çağla Çetinalp'i (15) 100'den fazla bıçak darbesiyle bıçaklayarak öldüren U.E.Y. (15), ‘Acı çektirilerek ve tasarlayarak öldürme’ suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

DHA'nın haberine göre korkunç olay, geçen yıl 15 Haziran'da, akşam saatlerinde meydana geldi. Şerif Remzi Ortaokulu'ndan mezun Hacer Çağla Çetinalp, eski erkek arkadaşı U.E.Y. ile polis memuru babası İ.U.Ç.'nin evinde buluştu.

Çetinalp ve U.E.Y. arasında kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı. Bu sırada U.E.Y., Çağla Çetinalp'i 100'ü aşkın bıçak darbesiyle bıçakladı. Çetinalp, eve dönen babası İ.U.Ç. tarafından kanlar içinde yerde yatarken bulundu. İ.U.Ç., durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Hacer Çağla Çetinalp'in hayatını kaybettiği belirlendi. Çetinalp'in cansız bedeni, savcı ve polisin incelemelerinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

Polis, şüpheli olarak U.E.Y. ile İ.U.Ç.'yi gözaltına aldı. U.E.Y., Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. İşlemlerinin ardından 16 Haziran'da adliyeye sevk edilen şüphelilerden U.E.Y. tutuklandı, İ.U.Ç. ise serbest bırakıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın ardından U.E.Y. hakkında, ‘Çocuğu veya beden ve ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi tasarlayarak öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. İzmir 2'nci Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen dava basına kapalı olarak gerçekleştirildi. Geçen cuma günü yapılan duruşmada savcı, esas hakkında mütalaasını sundu. Savcı, sanığın ‘En üst hadden acı çektirilerek ve tasarlayarak öldürme’ suçundan cezalandırılması talebinde bulundu.

KARAR ÇIKTI

Sanığın yargılanmasına bugün devam edildi. Kapalı olarak görülen duruşmaya tutuklu U.E.Y.'nin yanı sıra Çetinalp'in ailesi ile Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM), Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu avukatları katıldı. Duruşmada sanık hakkında karar çıktı. Heyet, sanığı 'Acı çektirilerek ve tasarlayarak öldürme’ suçundan yaşı küçük olduğu için 15 yıl hapis cezasına çarptırdı.