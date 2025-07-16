Son dakika: "Faladdin" ve "Binnaz"a soruşturma! SON DAKİKA! Fal ve medyumluk sitelerine operasyon | Son dakika haberleri

Son dakika: "Faladdin" ve "Binnaz"a soruşturma! SON DAKİKA! Fal ve medyumluk sitelerine operasyon | Son dakika haberleri

Fal, astroloji ve medyumluk hizmeti adı altında “Faladdin” ve “Binnaz” adlı mobil uygulamaları üzerinden elde ettiği suç gelirini yurt dışına aktardığı ileri sürülen Sertaç Taşdelen gözaltına alındı. Taşdelen'in mal varlıklarına el konuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılğı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında “Faladdin” ve “Binnaz” isimli mobil uygulamalar ile bunların internet sitesi uzantıları olan www.faladdin.com ve www.binnazabla.com isimli web siteleri incelemeye alındı.

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MASAK RAPORLARI DOSYADA

Dosya kapsamında; Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığının suçtan elde edilen değere ilişkin raporu ve Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu Başkanlığı'nın raporu ile uzman bilirkişi raporu da dosyaya eklendi. Raporlarda Sertaç'ın bilişim sistemi kurarak suç geliri elde ettiği ileri sürüldü. Sertaç'ın bu gelirleri yurt dışına çıkardığı iddia edildi

MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Site yöneticisi Sertaç Taşdelen gözaltına alındı. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararı üzerine Taşdelen'in hesaplarına, elektronik para kuruluşları nezdindeki varlıklarına, araçlarına, deniz taşıtlarına ve Arteria Yazılım A.Ş. şirket ortaklık paylarına el konuldu.