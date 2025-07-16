İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'da bulunan Suriye Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı binasını vurdu.

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İsrail ordusu da bir açıklama yaparak, başkent Şam'daki Suriye Genelkurmay Başkanlığı karargahının giriş kapısına hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Kentte 3 patlama meydana geldiği aktarıldı.

Patlamalar, Cumhurbaşkanlığının bulunduğu Halk Sarayı'nın çevresi, Savunma Bakanlığının arka bahçesi ve Genelkurmay Başkanlığı nizamiyesinde meydana geldi.

İlk patlamadan birkaç saat sonra Şam'da yine patlama gerçekleşti. Bu sefer çok daha ağır bir bombardıman yaşanırken, bir binanın yerle bir olduğu görülüyor. Saldırıda ölü ve yaralı güvenlik görevlileri olduğu bildirildi.

İsrail, Suriye'nin güneyindeki Süveyda kentinde yaşanan iç çatışma nedeniyle kente hava saldırıları düzenliyordu. Kentte Dürzi güçleri ve hükümet güçleri çatışırken, İsrail ordusu hükümet güçlerini vuruyor.

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İsrail ordusu, Suriye sınırına daha çok asker konuşlandıracaklarını bildirdi.

"Süveyda'dan çekilmezseniz saldırılarımızı sürdüreceğiz"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail'deki Dürzi vatandaşlardan Suriye sınırını geçmemelerini istedi ve oradaki durumun "çok ciddi" olduğunu ifade ederek, "Dürzi kardeşlerimize yardım için harekete geçtik" dedi.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack da sivillere yönelik şiddeti kınadıklarını belirterek, "Taraflar geri adım atmalı ve kalıcı ateşkes diyaloğu başlatılmalı" dedi. İsrail, Suriye ordusunun ülkenin güneybatısındaki Süveyda'dan tamamen çekilene kadar saldırılarını sürdürecekleri tehdidinde bulundu. İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Suriye'ye yönelik saldırılarının daha da yoğunlaşacağını belirtti. İsrail'deki Dürzilere seslenen Katz, "Suriye'deki kardeşlerinizi korumak için İsrail ordusuna güvenebilirsiniz." diyerek, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile birlikte "Dürzileri koruma" taahhütlerini yerine getireceklerini iddia etti.