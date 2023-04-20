İHA

Altay forması giyen Portekizli futbolcu Marco Paixao, bu sezon attığı gollerle takımını sırtlamaya devam ediyor. 38 yaşındaki futbolcu, bu sezon Altay formasıyla 30 maçta 17 gol atarak takımının en skorer oyuncusu olmayı başardı. Portekizli oyuncu, hafta sonu Göztepe ile oynanacak İzmir derbisinde de gol atarak hem bu sezonun 19. golünü atmak isterken, bir yandan da siyah-beyazlı formayla 100. kez rakip fileleri havalandırmak istiyor.

2018-2019 sezonunda takıma katılan Marco Paixao, İzmir temsilcisinde 160 resmi müsabakaya çıkarken 99 gol atmayı başardı. Paixao, 1. Lig'de üst üste 3 kez gol kralı olmayı başaran tek oyuncu olarak da Türk futbol tarihinde bir ilke imza atmıştı.

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