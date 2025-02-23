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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Marble Systems Tureks, Körfez ülkeleri pazarına Dubai’den demir attı   - İş-Yaşam Haberleri

        Marble Systems Tureks, Körfez ülkeleri pazarına Dubai’den demir attı  

        Marble Systems Tureks, Ortadoğu'daki pazar payının genişletilmesi hedefleri doğrultusunda Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai şehrinde bayilik açarak, ABD ve Avrupa'dan sonra Ortadoğu'da güçlü bir stratejik büyüme hamlesi yaptı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.02.2025 - 19:03 Güncelleme: 23.02.2025 - 19:03
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        Tureks Dubai'de şube açtı
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        Kurulduğu 1982 yılından bu yana mermer, traverten ve doğal taş alanında faaliyet gösteren Marble Systems Tureks Turunç Madencilik, Ortadoğu'daki pazar payının genişletilmesi hedefleri doğrultusunda Körfez bölgesinin merkezi Dubai’de, şehrin güçlü işletmesi GM Stone ile bayilik açtı.

        Bine yakın bayii, 7 depo ve 12 showroomu ile ABD’de yakaladığı dağıtım ağı başarısını, İtalya’yı merkez alarak Avrupa’ya taşıma çalışmalarını sürdüren Marble Systems Tureks, 2.4 trilyon dolarlık ekonomik büyüklüğe sahip Körfez pazarına Dubai’de yatırım yaparak Ortadoğu’daki fiziksel varlığı ile pazardaki yerini güçlendiriyor.

        50 ÜLKEYE İHRACAT YAPIYOR

        Son yıllarda hızlı bir ekonomik büyüme ve modernleşme süreci geçirmiş; gelişmiş ve modern altyapısı, vergi avantajları ve Ortadoğu’nun kalbindeki stratejik konumu ile yatırımcılar için cazip fırsatlar sunan Dubai, tasarım ve dekorasyon sektöründe de küresel bir merkez olma özelliği taşıyor. Bunun yanında, Dubai pazarında lüks yaşam alanları, oteller, ticari yapılar ve konut projeleri için yüksek kaliteli dekoratif ürünlere olan yoğun talebi karşılamada, stok eksikliği nedeniyle tedarik sürecinde aksaklıklar yaşanıyor. Marble Systems Tureks, bayilik adımıyla, 2050 yılında 6 trilyon dolarlık ekonomik büyüklüğe ulaşması beklenen Körfez ülkelerinde rekabet gücünü artırmayı hedefliyor.

        Bugün 5 kıtada 50'den fazla ülkeye özel tasarım doğal taş ve mermer ihraç eden Marble Systems Tureks, Dubai ile olan ticaret ilişkisi neticesinde tanık olduğu, büyümeye açık ve sürdürülebilir olan talebi buradaki bayiliği ile karşılıyor, pazarda kurduğu müşteri ağına daha hızlı ve güvenilir bir hizmet ve bilgi akışı sunulmasına olanak sağlıyor. Güçlü olduğu dekoratif ürün segmentini bölgeye daha etkin bir şekilde sunarak, markanın bu alandaki konumunu güçlendirmeyi, bölgedeki iş ortakları ve müşterilerle daha yakın ilişki kurmayı ve Dubai pazarında sürdürülebilir ve kalıcı bir marka değeri oluşturmayı hedefliyor.

        Marble Systems Tureks Dubai temsilciliği ile yenilikçi, kaliteli ve estetik odaklı dekoratif çözümlerini bölgeye kazandırmaya devam ediyor.

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