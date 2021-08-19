Genel Müdürlüğün Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Hizmetlerinin Elektronik Ortamda Yürütülmesi Hakkında Yönetmeliği, Resmi Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, Genel Müdürlük, elektronik ortamda sunulan hizmetleri, kullanıcı odaklı ve erişilebilir olması, zaman ve maliyet tasarrufu ile siber güvenliğin, kesintisiz ve kaliteli hizmetin sağlanması, bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımının yaygınlaştırılması, e-Devlet altyapısına entegrasyonun, kurumlar arası bilgi paylaşımının ve birlikte çalışabilirliğin sağlanması amacıyla, "Birlikte Çalışabilirlik Esasları Rehberine" riayet edilmesi, kişisel verilerin korunması ve mahremiyet prensibinin de dikkate alınarak, temel hak ve özgürlüklere riayet edilmesi, ödeme gerektiren hizmetlere ilişkin tahakkuk ve tahsilatların elektronik ortamda gerçekleştirilmesi ilkeleri dahilinde yürütecek.
Elektronik otomasyon yazılımları üzerinden yapılacak iş ve işlemlere ilişkin standartlar, kurallar, usuller ve bu hususlarda yapılacak değişiklikler Genel Müdürlükçe internet sayfasında ilan edilecek.
Elektronik otomasyon yazılımları üzerinden işlem yapacak kişiler, Genel Müdürlükçe ilan edilen standartlar, kurallar, usuller ve bu hususlarda yapılacak değişikliklere uygun olarak işlem yapmakla yükümlü olacak.
Ayrıca, Genel Müdürlük, çağrı merkezi aracılığıyla ilgili mevzuat kapsamındaki iş ve işlemleri yürütebilecek.
İşlem yetkilisi tarafından ilgili mevzuat kapsamında yapılacak beyanların, elektronik otomasyon yazılımları vasıtasıyla yapılması zorunlu olacak.
Beyanlarda hata veya noksanlık tespit edilmesi halinde Genel Müdürlükçe yapılacak bildirimler ve sonrasında gerçekleştirilecek düzeltme beyanları elektronik otomasyon yazılımları vasıtasıyla gerçekleştirilecek.
Öte yandan, müracaat sonuçlarına ilişkin belgeler elektronik otomasyon yazılımları vasıtasıyla sunulacak.
Müracaatlar için hazırlanmış elektronik otomasyon yazılım menüleri olmasına rağmen dilekçe, e-dilekçe, resmî yazı, KEP (Kayıtlı Elektronik Posta), UETS (Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi), elektronik posta, yardım masası, posta ve benzeri farklı bir yöntem tercih edilerek Genel Müdürlüğe iletilen başvurulara ilişkin işlem yapılamayacak.
Elektronik otomasyon yazılımlarına e-Devlet Kapısı, www.turkiye.gov.tr resmi internet adresi üzerinden erişim sağlanacak.
Genel Müdürlük tarafından yürütülen elektronik otomasyon yazılımlarında, planlı kesintiler hariç aynı gün içinde 6 saatten fazla hizmet verilememesi durumunda, gerçekleştirilemeyen iş ve işlemlerinin tamamlanabilmesi için kesintinin ortadan kalktığı günü takip eden iş günü sonuna kadar süre verilecek. Elektronik otomasyon yazılımlarında yapılacak planlı kesintiler ise Genel Müdürlük tarafından ilan edilecek.
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