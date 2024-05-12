Mantar toplamaya giden kadın cinayet kurbanı

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Ankara'da Afganistan uyruklu bir kadın cinayete kurban gitti.

Olay, dün akşam Çubuk'un Gümüşyayla Mahallesi'nde meydana geldi. Çobanlık yapan Afganistan uyruklu N.M.M.'nin 41 yaşındaki eşi Zarın Mardani, mantar toplamak için çıktığı araziden eve dönmedi.

BAŞINDAN VURULMUŞ HALDE ÖLÜ BULUNDU

Kadını aramaya giden mahalleli, Zarın Mardani'nin cansız bedenini buldu. Jandarma, yapılan ihbar üzerine bölgede incelemede bulundu. Ekipler, kadının tabanca ile başından vurularak hayatını kaybettiğini belirledi. Mardani'nin cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırdı.

EŞİ İLE ÇALIŞAN GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili soruşturma kapsamında, eşi N.M.M. ile aynı çiftlikte çalışan N.E. gözaltına alındı. Haklarında adli işlem başlatılan 2 şüphelinin, adliyeye sevk edileceği belirtildi.