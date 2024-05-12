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        Mantar toplamaya giden kadın cinayet kurbanı

        Ankara'nın Çubuk ilçesinde mantar toplamak için gittiği yerden geri dönmeyen Afganistan uyruklu kadın, ölü bulundu. Tabancayla başından vurulan 41 yaşındaki kadının eşi ile aynı çiftlikte çalışan mesai arkadaşı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.05.2024 - 13:40 Güncelleme: 12.05.2024 - 13:40
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        Mantar toplamaya giden kadın cinayet kurbanı
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        Ankara'da Afganistan uyruklu bir kadın cinayete kurban gitti.

        Olay, dün akşam Çubuk'un Gümüşyayla Mahallesi'nde meydana geldi. Çobanlık yapan Afganistan uyruklu N.M.M.'nin 41 yaşındaki eşi Zarın Mardani, mantar toplamak için çıktığı araziden eve dönmedi.

        BAŞINDAN VURULMUŞ HALDE ÖLÜ BULUNDU

        Kadını aramaya giden mahalleli, Zarın Mardani'nin cansız bedenini buldu. Jandarma, yapılan ihbar üzerine bölgede incelemede bulundu. Ekipler, kadının tabanca ile başından vurularak hayatını kaybettiğini belirledi. Mardani'nin cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırdı.

        EŞİ İLE ÇALIŞAN GÖZALTINA ALINDI

        Olayla ilgili soruşturma kapsamında, eşi N.M.M. ile aynı çiftlikte çalışan N.E. gözaltına alındı. Haklarında adli işlem başlatılan 2 şüphelinin, adliyeye sevk edileceği belirtildi.

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        #kadın cinayeti
        #ankara
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